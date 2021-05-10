Байден обвинил российских хакеров в атаке на Colonial Pipeline

Глава Белого дома Джо Байден обвинил российских хакеров в кибервзломе Colonial Pipeline.

По его словам, организаторы атаки на крупнейшего оператора трубопроводов США могут находиться в России. При этом американский лидер признался, что нет никаких данных, чтобы российское государство было к ним причастно, передаёт РИА Новости.

«Я буду встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Пока что нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся именно в этой стране. У них России есть некоторая часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело», – сказал президент США.

Ранее американские СМИ также обвинили российских хакеров в атаке на компанию Colonial Pipeline. В частности, об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника в администрации Белого дома. В свою очередь агентство Associated Press со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники утверждало, что целью «русских хакеров» было вымогательство денежных средств.

Между тем, по данным NBC, российские власти к атаке не имеют никакого отношения, так как группа действует самостоятельно исключительно в целях наживы.

