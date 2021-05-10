Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил свой исторический максимум, впервые поднявшись выше психологической отметки в 3700 пунктов

Согласно данным торгов, рублевый индекс достиг 3702,26 пункта, после чего немного снизился и к 13:21 мск ровнялся 3702,21 пункта (+0,53%). Это уже второй рекорд за сегодняшний день. Так, при открытии торгов индекс поднимался до 3684,53 пункта.

При этом долларовый индекс РТС вырос до 1577,86 пункта (+0,02%). Курс доллара расчетами «завтра» повышается на 12 коп. – до 73,91 руб., а курс евро – до 89,91 руб. (+14 коп.).

Июльский контракт на «чёрное золото» марки Brent подорожал до 68,7 долл. (+0,62%).

