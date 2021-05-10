За сутки в России ещё почти 8,5 тыс. человек заболели коронавирусом

В России за последние сутки ещё 8 465 человек заболели коронавирусом. Таким образом, всего к утру понедельника, 10 мая общее число заразившихся ковидом в нашей стране составляет 4 888 727.

За весь период эпидемии победить эту болезнь в РФ смогли 4 502 906 пациентов, из них 6 774 за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 113 647 россиян, из них 321 за минувшие 24 часа.

По числу новых заболевших первое место занимает Москва – в российской столице за сутки выявили 2 896 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+724). Далее следуют Подмосковье (+649), Ростовская область (+208) и Воронежская область (+135), передаёт оперативный штаб.

Напомним, в воскресенье, 9 мая выявили 8 419 новых заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, заявил, что разработанная ими вакцина от коронавируса «Спутник V» создаёт достаточное количество антител для борьбы с «индийским» штаммом коронавируса.

«Бороться с ним в случае необходимости мы будем высокими титрами антител, которые создаёт вакцина «Спутник V». Как правило, уровень антител в 20, 30, 80 раз выше того, что необходимо для того, чтобы нейтрализовать все количество вируса, которое бывает в организме инфицированного на пике. «Спутник V» будет эффективен против индийского штамма», – подчеркнул Гинцбург.

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