Норвежские эксперты призвали отказаться от использования вакцин AstraZeneca и J&J

В Норвегии экспертная группа, в которую входят учёные, медики, а также специалисты-вирусологи, рекомендовала правительству королевства отказаться от использования в стране вакцин AstraZeneca и Jonson & Jonson (J&J).

Напомним, в Норвегии использование этих двух вакцин было поставлено на паузу до решения специальной экспертной группы, которая изучала риски и должна была вынести свой вердикт до 10 мая.

По данным местной телекомпании NRK, сегодня комиссия озвучило своё решение, рекомендовав отказаться от использования вакцин AstraZeneca и J&J, а также поставить в очередь на вакцинацию молодых людей.

При этом эксперты рекомендуют дать возможность тем, кто хочет привиться этими вакцинами, сделать это на добровольной основе. Также они эксперты полагают, что летние каникулы являются уникальной возможностью для того, чтобы отдать приоритет в вакцинации молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет.

Ранее сообщалось, что Pfizer и Moderna отказались сотрудничать с AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Напомним, в последнее время со всего мира регулярно приходят новости, что пациенты, вакцинированные препаратами от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson сталкиваются с побочными эффектами в виде образования тромбов.

При этом ещё 7 апреля комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (EMA) признал возможность образования тромбов в качестве побочных эффектов вакцины против коронавируса компании AstraZeneca.

