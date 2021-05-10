Правительство снова раздаст деньги. Но не всем

Инициативы президента, прозвучавшие в апреле в Послании Федеральному собранию, уже трансформируются в реальные действия. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, направленных на реализацию мер, предложенных главой государства. Список получился масштабный — в нем 58 пунктов. Охвачены многие сферы — здравоохранение, туризм, повышение финансовой устойчивости регионов.
Впрочем, для большинства россиян все это — буквы на бумаге, их, как говорится, в карман не положишь. Для того, чтобы граждане смогли убедиться в заботе государства лично, им, естественно, нужно что-то дать. Лучше — деньгами. Что правительство с подачи Владимира Путина и делает.
Кто попадет под раздачу?
Понятно, что всем поголовно раздать деньги не получится. Власти снова постарались выделить отдельные категории, которым необходима материальная поддержка. В итоге помощь получат неполные нуждающиеся семьи с детьми, беременные женщины — им с 1 июля полагаются ежемесячные выплаты.
А к 1 сентября порадуют родителей всех школьников — в августе им дадут по 10 тысяч рублей на ребенка для подготовки к учебному году. Это очень неплохое подспорье в условиях, когда дети и цены на вещи для них непрерывно соревнуются в темпах роста.
Но если говорить не о разовой, а о системной поддержке, то, как отмечает кандидат экономических наук, заместитель декана экономического факультета РУДН Александр Шолудько, на нее смогут рассчитывать только «нищие и бедные». Однако суммы, которые будут выделяться, столь незначительны, что позволят единственному родителю с ребенком скорее выживать, нежели жить. При этом строгий имущественный ценз снова оставит за бортом многих из тех, кто также нуждается в поддержке.
«Наши руководители забывают о том, что в период пандемии значительное число представителей так называемого «среднего класса» серьезно потеряло в доходах. И беременность жены (которая также являлась источником пополнения семейного бюджета) сразу ставит семью на более низкий уровень достатка и потребления», — говорит Шолудько.
Впрочем, даже если не учитывать такие факторы как декрет, порог в виде среднедушевого дохода, не превышающего прожиточный региональный минимум на душу, жестко отсекает тех, кто получает хотя бы на 100 рублей больше. На это ранее указывала «Эксперту» преподаватель экономического факультета РУДН Алёна Массарова, отмечавшая, что отсутствие гибкости в формулировках и подходах плохо сочетается с курсом на адресность поддержки, которую пытается задать правительство.
Кроме того, по оценке того же Росстата, семьи с детьми составляют около 82% от всех бедных в стране. Безусловно, это много. Но о них по крайней мере думают наверху. А почти 20% домохозяйств, где нет детей, остаются за кадром. Получается, не родил — помощь не заслужил.
Оптимизм инвесторов быстро иссяк
По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, в общей сложности на поддержку отдельных категорий населения власти потратят в 2021—2022 году порядка 400 млрд рублей. По сравнению с полутора триллионами, направленными на поддержку семей с детьми в 2020 году, получается довольно скромно.
Александр Шолудько тоже отмечает, что в российских масштабах эти выплаты не выглядят чем-то из ряда вон выходящим.
«Говорить о том, что выплаты лягут тяжелым бременем на бюджет, не стоит. Для такого государства как Россия, суммы не очень большие. У нас полковники ФСБ и МВД, прокуроры и таможенники, губернаторы и их замы, воруют за год намного больше. А есть еще теневой сектор экономики, который десятилетиями не могут (или не хотят) легализовать», — рассуждает эксперт.
Однако любая помощь от государства все-таки не лишняя, говорит Павел Сигал, подчеркивая, что эти деньги не осядут на руках, а пойдут дальше, в экономику.
«Граждане наверняка направят полученные средства в первую очередь на приобретение товаров для детей, что станет стимулом для роста продаж и прибыли ритейла, — убежден Сигал. — В свою очередь спрос в магазинах окажет позитивное воздействие на производителей товаров, которые увеличат свои обороты и, соответственно, направят больше средств на налоги — тут выигрывает и государство. А от величины доходов бюджета России зависят дальнейшие шаги правительства по расширению инструментов социальной поддержки населения.»
Александр Шолудько, впрочем, считает иначе: «Повысить потребительский спрос от столь низких вливаний не удастся», — считает он.
Инвесторы, кстати, тоже не очень высоко оценили потенциальный эффект от действий правительства — в отличие от прошлого года. Тогда, после того как были озвучены меры поддержки, акции, к примеру, «Магнита» — как «народного» ритейлера — пошли вверх. Активно росли и акции «Детского мира». Это было логично: инвесторы справедливо полагали, что деньги, которые государство раздаст семьям в условиях пандемии, потекут именно в недорогие магазины — как продуктовые, так и детские. Масштабы раздачи средств указывали на неплохой потенциальный приток клиентов, что и стало хорошим драйвером роста ценных бумаг.
В этом году почти сразу Послания акции этих эмитентов начали было дорожать, однако достаточно быстро последовал хоть и не сильный, но откат: инвесторы быстро все посчитали и приступы оптимизма сменились равнодушием.
Одной раздачей всех не накормишь
Ранее в интервью радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец заявил, что предпринимаемые руководством страны меры будут способствовать снижению уровня бедности. Экономист уверен в эффективности поддержки рублем. Оправданной считает адресную поддержку наиболее уязвимых слоев населения и Павел Сигал.
А вот Александр Шолудько полагает, что результат нынешних мер будет невелик. «Подобные меры правительства будут иметь только краткосрочный эффект. Но потом пособия и выплаты будут съедены инфляцией», — поясняет он.
«Бедность — а у нас по данным Всемирного банка количество только нищих около 19 млн человек — такими способами победить ну никак нельзя, — уверен экономист. — Бедность побеждается ростом благосостояния всего населения. Ростом (а не индексацией) реальной заработной платы всех занятых в секторах экономики, снижением налоговой нагрузки на категории лиц, относящихся к бедным, многодетным и так далее.»
По словам Павла Сигала, меры в этом направлении тоже предпринимаются. Например, сейчас разрабатываются инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса (в нем занято порядка 20 млн человек): налоговые преференции, льготные кредиты на развитие бизнеса.
«В конечном счете комплексная поддержка населения и бизнеса даст явный эффект, потому что в ее результате поддерживается не только уровень доходов граждан, но и их занятость, — считает Сигал. — А это главное условие для роста экономики; для того, чтобы люди получали постоянную, стабильную зарплату, которая будет постепенно расти».
Теоретически, этот «явный эффект» как раз и должен затронуть те 20% бедных семей, у которых сейчас нет ни детей, ни поддержки. А также всех, чей доход на копейки превышает установленную планку, но не позволяет жить достойно.
Однако цельной картины того, что же делать, чтобы люди ощутили все это на практике, до сих пор нет. Есть поручения, планы и большие цели — победа над бедностью, рост экономики. Но пока они больше напоминают лишь частично собранный паззл. Остается надеяться, что у руководства страны есть недостающие детали и они уже знают, куда и как их вставить.