Правительство снова раздаст деньги. Но не всем

Инициативы президента, прозвучавшие в апреле в Послании Федеральному собранию, уже трансформируются в реальные действия. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, направленных на реализацию мер, предложенных главой государства. Список получился масштабный — в нем 58 пунктов. Охвачены многие сферы — здравоохранение, туризм, повышение финансовой устойчивости регионов.

Впрочем, для большинства россиян все это — буквы на бумаге, их, как говорится, в карман не положишь. Для того, чтобы граждане смогли убедиться в заботе государства лично, им, естественно, нужно что-то дать. Лучше — деньгами. Что правительство с подачи Владимира Путина и делает.

Кто попадет под раздачу?

Понятно, что всем поголовно раздать деньги не получится. Власти снова постарались выделить отдельные категории, которым необходима материальная поддержка. В итоге помощь получат неполные нуждающиеся семьи с детьми, беременные женщины — им с 1 июля полагаются ежемесячные выплаты.

А к 1 сентября порадуют родителей всех школьников — в августе им дадут по 10 тысяч рублей на ребенка для подготовки к учебному году. Это очень неплохое подспорье в условиях, когда дети и цены на вещи для них непрерывно соревнуются в темпах роста.

Но если говорить не о разовой, а о системной поддержке, то, как отмечает кандидат экономических наук, заместитель декана экономического факультета РУДН Александр Шолудько, на нее смогут рассчитывать только «нищие и бедные». Однако суммы, которые будут выделяться, столь незначительны, что позволят единственному родителю с ребенком скорее выживать, нежели жить. При этом строгий имущественный ценз снова оставит за бортом многих из тех, кто также нуждается в поддержке.

«Наши руководители забывают о том, что в период пандемии значительное число представителей так называемого «среднего класса» серьезно потеряло в доходах. И беременность жены (которая также являлась источником пополнения семейного бюджета) сразу ставит семью на более низкий уровень достатка и потребления», — говорит Шолудько.