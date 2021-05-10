Пропавший омский министр Мураховский найден живым

Глава Минздрава Омской области Александр Мураховский, который пропал в лесу во время охоты 7 мая, обнаружен живым.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию регионального правительства, мужчина сам вышел из леса в районе села Баслы. В настоящее время он нааходится в нормальном состоянии и проходит обследование в больнице Большеуковского района.

Ранее сообщалось, что Александр Мураховский – бывший главврач больницы, куда в августе прошлого года с отравлением был госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный – пропал без вести.

По данным местных СМИ, медик, который с ноября 2020 года возглавляет областной Минздрав 7 мая ушёл на охоту и не вернулся. Друзья Мураховского пытались найти его самостоятельно, но 8 мая обратились за помощью в полицию.

Высокопоставленно чиновника искали полицейские, сотрудники Росгвардии, инспекторы охотничьего хозяйства, сотрудники МЧС, местные жители и волонтёры. Также к поиску была привлечена авиация.

Напомним, Мураховский стал известен после того, как 20 августа 2020 года в омскую больницу скорой медпомощи №1, где он работал главврачом, с отравлением был доставлен оппозиционный политик Алексей Навальный. Уже 22 августа Навального перевезли из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». В свою очередь Мураховский утверждал, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ. Сам же оппозиционер неоднократно заявлял, что стал жертвой отравления со стороны сотрудников ФСБ.

В ноябре 2020 года Александр Мураховский был назначен на должность министра здравоохранения Омской области.

