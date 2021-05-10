Путин рассказал о последствиях своей вакцинации против коронавируса

Глава российского государства Владимир Путин рассказал о последствиях своей вакцинации против COVID-19.

По словам президента, накануне он сдал анализы на антитела и результаты оказались хорошими, передаёт РИА Новости.

«Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Так вот он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший», — сказал глава российский лидер журналистам.

Кроме того, Путин добавил, что обсудил ход вакцинации в стране с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, а также призвал граждан «продолжать прививочную кампанию».

«Но и, конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования. Только в этом случае нас ждёт успех, а в том, что он будет, я не сомневаюсь», – резюмировал президент РФ.

Напомним, первую прививку от коронавируса глава государства сделал 23 марта. Второй компонент вакцины - 14 апреля.

При этом в Кремле отказались уточнять, о каком препарате идет речь, отметив, что все отечественные разработки эффективны и безопасны.

В Кремле надеются, что темпы вакцинации возрастут после того, как это сделает глава государства.

Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «День, когда привился Путин».

