Роспотребнадзор продолжит контролировать людные места в Москве

Специалисты Роспотребнадзора продолжат контролировать выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в людных местах Москвы.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства, в связи с сохраняющимися рисками распространения COVID-19 в Москве столичным №правлением Роспотребнадзора продолжается контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий в местах массового скопления людей.

При этом в ведомстве напомнили, что москвичи, оставшиеся на майские праздники в городе, а также гости столицы посещают музеи, выставки и другие объекты культуры.

Вместе с тем, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что с учётом длительного нахождения в закрытых помещениях мест скопления людей, соблюдение санитарных мер на объектах культуры крайне необходимо для профилактики распространения коронавируса в Москве.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки ещё 8 465 человек заболели коронавирусом. Таким образом, всего к утру понедельника, 10 мая общее число заразившихся ковидом в нашей стране составляет 4 888 727.

За весь период эпидемии победить эту болезнь в РФ смогли 4 502 906 пациентов, из них 6 774 за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 113 647 россиян, из них 321 за минувшие 24 часа.

По числу новых заболевших первое место занимает Москва – в российской столице за сутки выявили 2 896 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+724). Далее следуют Подмосковье (+649), Ростовская область (+208) и Воронежская область (+135), передаёт оперативный штаб.

Напомним, в воскресенье, 9 мая в России выявили 8 419 новых заболевших коронавирусом.

