Мощь и сила рубля: почему российская валюта отыгрывает все потери

На самом деле факторов более чем достаточно, но нужно сразу отметить, что цены на нефть, с которым часто связывают движения нацвалюты РФ, играют второстепенную роль - в марте, например, цена Brent в начале марта котировки смеси Brent поднимались выше 71 доллара.

Прежде всего, это, конечно, снижение геополитической напряженности. После всем известного телефонного разговора президента Путина и американского лидера Байдена спекулянтов, играющих на ослабление рубля, словно смыло волной.

И хотя в реальности напряженность сохраняется: продолжается высылка дипломатов, обсуждение новых санкций, для рынка это все перестало иметь значение. Путин и Байден предварительно договорились о встрече, а значит, у спекулянтов появилась пауза, которая по счастливой случайности совпадает с благоприятным сезонным фактором для российского финансового рынка в целом.

“Эксперт” еще и в прошлом, и в этом году отмечал фактор сезонности на российском рынке. Российские компании платят достаточно высокие дивиденды, и финансовые игроки не хотят упускать возможность заработать на этом. А поскольку для покупки акций российских компаний им нужны рубли, во второй половине весны обычно наблюдается укрепление рубля и рост стоимости акций.

Более того, эти крупные зарубежные инвесторы используют для покупки рубля период его наибольшей слабости, тем самым они в итоге зарабатывают и на укреплении российской валюты, и на росте стоимости фондовых активов.

“В последние годы, с тех пор как компании РФ стараются щедро делиться прибылью с акционерами, мы почти каждый раз видим схожую картину. Сначала отыгрываются какие-то негативные для рубля факторы, а затем слабость рубля используется для покупок. Это такой краткосрочный керри-трейд. К тому же сейчас благоприятная для этого внешняя конъюнктура. Цены на сырье растут. Медь в Лондоне обновила исторический максимум, другие промышленные металлы также активно дорожают, нефть вернулась на допандемические уровни. Учитывая, что у нас на рынке много компаний сырьевого сектора, нет ничего удивительного, что индекс Мосбиржи также бьет рекорды, а рубль укрепился до уровней середины марта”, - поделился своим мнением старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Это основные факторы укрепление рубля, и уже летом ситуация может поменяться. Да и на внешних рынках наблюдается излишний оптимизм, который пока поддерживает рубль, но может в любой момент обернуться фиксацией прибыли.

В заключении стоит добавить, что свою благоприятную роль для рисковых активов и для рубля в том числе сыграло снижение доходностей на долговом рынке США - главный ориентир всего глобального рынка. Об этом важном моменте “Эксперт” уже рассказывал ранее.

Реальная доходность - за вычетом инфляции - также существенно снизилась по сравнению с мартом, что положительно повлияло на привлекательность акций и валют emerging markets.