СМИ обвинили российских хакеров в атаке на компанию Colonial Pipeline

Атаку на компанию Colonial Pipeline могла осуществить недавно созданная группа хакеров из России Darkside.

Об этом передают американские СМИ. В частности, такие новости сообщает CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника в администрации Белого дома. По словам собеседника телеканала, эта группа, в которую входят хакеры из РФ, как правило не совершает преступления на территории русскоговорящих стран.

В свою очередь Associated Press со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники утверждает, что целью «русских хакеров» было вымогательство денежных средств. Между тем, по данным NBC, российские власти к атаке не имеют никакого отношения, так как группа действует самостоятельно исключительно в целях наживы.

Напомним, Colonial Pipeline – крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США – подвергся массированной хакерской атаке. Системы компании были заражены вирусом-вымогателем (ransomware), в ходе атаки хакеры закрыли доступ к компьютерам организации, после чего злоумышленники потребовали выкуп для того, чтобы его вновь открыть.

Из-за кибератаки Colonial Pipeline была вынуждена остановить работу части своих систем. Сейчас ведётся работа над восстановлением их функционала. Компания уже наняла стороннюю фирму, специализирующуюся на вопросах кибербезопасности, для проведения расследования. Кроме того, она обратилась в правоохранительные органы и другие федеральные агентства.

Несмотря на то, что компания обещала минимизировать задержки при поставке нефтепродуктов потребителям, цены на «чёрное золото» пошли в верх в ходе сегодняшних торгов. Так, стоимость июльских контрактов на сорт Brent на Лондонской бирже составляла утром в понедельник 68,69 долл. за бочку, что на 0,41 долл. (+0,6%) выше чем было при закрытии последней сессии.

Выросли в цена также июньские фьючерсы на «чёрное золото» марки WTI – на Нью-Йоркской бирже они торгуются по 65,26 долл. за баррель, что на 0,36 долл. (+0,55%) выше уровня закрытия пятницы.