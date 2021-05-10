США могут разместить выведенные из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане

В Вашингтоне рассматривают возможность размещения выведенных из Афганистана войск в странах Центральной Азии. Как пишет газета The Wall Street Journal, речь может идти об Узбекистане и Таджикистане.

По данным издания, которое ссылается на свои источники, в Белом доме прорабатывают возможность их размещения недалеко от Афганистана, чтобы оказывать поддержку правительству этой страны, а также контролировать деятельность радикального движения «Талибан» * и других экстремистских группировок.

Собеседники The Wall Street Journal отмечают, что пока Вашингтон не обращался с официальными запросами о создании военных баз на территории Узбекистана и Таджикистана, которые непосредственно граничат с Афганистаном.

Однако если с ними не получится достигнуть договорённостей, США будут рассматривать варианты о переброске своих военных в государства Персидского залива.

Ранее сообщалось, что 25 апреля командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер США заявил о начале вывода войск с ряда баз в Афганистане.

«Мы начали осуществлять вывод с ряда баз», – сказал Миллер. По его словам, военные базы будут переданы вооруженным силам Афганистана.

Напомним, 14 апреля 2021 года глава Белого дома Джо Байден объявил о своём решении вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября – 20-й годовщине террористических атак на Всемирный торговый центр и Пентагон.

«Мы не можем вести дальше цикл продолжения или расширения нашего военного присутствия в Афганистане, надеясь создать идеальные условия для вывода наших войск и ожидая другого результата... Я пришёл к выводу, что наступило время прекратить самую долгую войну Америки. Нашим войскам пришло время вернуться домой», – сказал президенты США, подчеркнув, что эту проблему не могли решить предыдущие четыре американских лидера, а он «не станет перекладывать эту ответственность на пятого президента».

