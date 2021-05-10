В Кувейте горит крупнейшее в мире месторождение нефти

На крупнейшем месторождении нефти Большой Бурган, расположенном на юге Кувейта, произошёл пожар.

По данным государственного агентство новостей Кувейта, которое ссылкой на заявление нефтяной компании, после того как месторождение загорелось, огонь удалось взят под контроль. Несмотря на это, есть пострадавшие – ранения получили двое рабочих.

При этом утверждается, что чрезвычайная ситуация никак не сказалась да добыче сырья.

Напомним, расположенная в Кувейте группа нефтяных месторождений Большой Бурган сосредоточила более 5% всех извлекаемых запасов «чёрного золота» в мире. Кроме того, месторождения содержат почти 80% всех нефтяных запасов Кувейта.

Ранее сообщалось, что из-за кибератаки на американскую компанию Colonial Pipeline, она была вынуждена остановить работу части своих систем.

Несмотря на то, что компания обещала минимизировать задержки при поставке нефтепродуктов потребителям, цены на «чёрное золото» пошли в верх в ходе сегодняшних торгов. Так, стоимость июльских контрактов на сорт Brent на Лондонской бирже составляла утром в понедельник 68,69 долл. за бочку, что на 0,41 долл. (+0,6%) выше чем было при закрытии последней сессии.

Выросли в цена также июньские фьючерсы на «чёрное золото» марки WTI – на Нью-Йоркской бирже они торгуются по 65,26 долл. за баррель, что на 0,36 долл. (+0,55%) выше уровня закрытия пятницы.

