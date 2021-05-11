Акции дня: бумаги «Сбербанка» падают под закрытие реестра

Хуже рынка торговались акции «Сбербанка» перед закрытием реестра акционеров под дивиденды по итогам 2020 года. За дневную сессию на Мосбирже во вторник, 11 мая «обычка» просела на -4,43% до 306 рублей за акцию, а «префы» на -4,19% до 286,69 рублей за акцию.

Накануне, 10 мая у трейдеров был последний шанс купить акции с возможностью получить дивиденды по итогам года. Реестр закроется 12 мая. Ранее руководство банка анонсировало, что выплаты останутся на уровне 2019 года - 18,7 руб. за обыкновенную и привилегированную акцию (доходность более 6%). Всего на дивиденды за 2020 год предложено выделить 56,2% чистой прибыли.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,16% до 3652,05 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,24% до 1551,34 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:58 мск составила 68,634 долларов за баррель (+0,03%). Российская валюта укреплялась – 74,07 рублей за доллар.

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