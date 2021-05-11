Для реализации масштабных программ транспортного развития город выделил 70 га земли - заммэра Ефимов

Москва с начала 2021 года предоставила 81 земельный участок общей площадью почти 70 га для строительства транспортных объектов за счет бюджета города в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва реализует масштабные программы транспортного развития, и для объектов, которые возводятся на средства бюджета столицы, город предоставляет землю в пользование бесплатно. С начала 2021 года был заключен 81 договор для создания новых объектов транспортной инфраструктуры. На территории 70 га будут построены транспортно-пересадочные узлы, путепроводы, а также пройдет реконструкция набережных и дорог», – сообщил заместитель мэра.

На выделенных в этом году участках постоят сразу несколько путепроводов, например, над Горьковским, Казанским и Курским направлениями железной дороги. Для строительства путепровода через Рижское направление Московской железной дороги, соединяющего улицы Добролюбова и Складочную, город выделил 12,6 га земли.

«С каждым годом пользоваться транспортом в Москве становится удобнее. Мы обновляем подвижной состав, вводим новые станции и линии рельсового транспорта – сокращается время в пути москвичей. Для улучшения пересадок мы строим новые ТПУ, где в комфортном для пассажиров формате объединяются разные виды транспорта. Для улучшения движения автомобилей и связности районов вводятся путепроводы и дороги. Еще одна задача – развивать набережные для пешеходов, мы будем возвращать им привлекательность и делать их точками притяжения москвичей», – заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На выделенных городом в 2021 году территориях появятся транспортно-пересадочные узлы «Ярославская», «Лесопарковая», «Верхние Лихоборы», «Люблино». «В этом году департамент городского имущества предоставил 15,5 га земли для строительства технологической части транспортно-пересадочного узла «Петровско-Разумовская», который объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую ветки метро, две линии Московских центральных диаметров, а также автобусные маршруты. Проектом предусмотрено возведение двух пассажирских терминалов и двух крытых пешеходных галерей. Прилегающую территорию планируется благоустроить и реконструировать расположенные рядом дороги», – отметил министр правительства Москвы, руководитель лепартамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, планируется реконструировать Карамышевскую набережную и набережную Москвы-реки от Филевского парка до территории театра «Мастерская П.Н. Фоменко. Так, благоустройство Карамышевской набережной коснется всей прибрежной полосы на участке от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда. Для проведения соответствующих работ город выделил 8,5 га земли. На набережной от Филевского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко» появится новый природный парк со спуском к воде. Для этого предоставлено 0,26 га.

В 2021 году город также выделил землю для строительства объектов на Северном и Южном дублерах Кутузовского проспекта, Северо-Восточной хорде, реконструкции улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка, Краснобогатырская и Донецкая, Волгоградского проспекта и модернизации развязок на пересечении МКАД с улицами Верхние поля и Липецкой.

Получить земельные участки в безвозмездное пользование, застройщики, работающие на объектах городского заказа, могут обратившись в департамент городского имущества за соответствующей государственной услугой. Услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней (без учета приостановок).

С 1 марта 2021 года все госуслуги в имущественно-земельной сфере, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформления документов на нее, переведены в электронный вид.