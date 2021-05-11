Эффективный трек специалиста по TECH WEEK'21

Немного вводных слов в качестве напутствия

Во-первых, TECH WEEK место концентрации тех, кто постоянно развивается, изучает или создает инновационные решения для бизнеса. Если вы специалист, который активно растёт в сфере цифрового бизнеса, то это обязательная к посещению конференция с точки зрения личностного, профессионального развития и самопрезентации.

На мероприятии будет присутствовать максимально вовлеченная и заинтересованная аудитория: владельцы бизнесов, топ-менеджеры и руководители, а также узконаправленные специалисты, с которыми можно обменяться опытом. Здесь вы можете не только получить новые знания, но у вас есть реальная возможность найти себе потенциального заказчика или работодателя.

Деловая программа конференции — это не единственное, что потребуется специалисту в рамках события, ведь организаторы создают максимально комфортные условия для общения, нетворкинга в спецпроектах.

Получить подробную программу конференции

И так, что делать на TECH WEEK, если вы специалист.

1. Выбираем потоки для изучения инсайтов

В зависимости от направления, в котором вы развиваетесь, посетите узкоспециальные сессии по категориям: TECH MARKETING, DIGITAL SALES, BUSINESS ANALYTICS. Рекомендуем сразу занести в календарь доклады хедлайнеров потоков, чтобы прийти в зал заранее и занять свободное место.

Посетите потоки MAIN STAGE и FOUNDER STAGE. Здесь выступают основатели и топ-менеджеры крупных компаний и корпораций. Например, в этом году мастхев послушать таких экспертов как Герман Гаврилов, основатель и генеральный директор Roistat, Илья Кретов, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках, Кристина Тихонова, президент Microsoft в России.

Выберете несколько докладов из своей сферы:

HR TECH — передовые технологии по работе с персоналом.

VR / AR — поток о виртуальной и дополненной реальности для решения бизнес-задач.

ED TECH — поток направлен на работу с передовыми технологиями образования в компаниях.

RETAIL TECH — всё, что вы хотели знать о ритейле: выход на международную арену, закупки и поставки, реализация маркетинга и разработка клиентского опыта.

INDUSTRY 4.0 — передовые технологии в промышленности и производстве.

Уделите внимание универсальной новинке года — потоку ECOM. На этот раз мы выделили электронную коммерцию в отдельный поток для того, чтобы максимально полно осветить все инновационные решения и подходы.

2. Участвуйте в спецформатах

Спецформаты конференции нацелены на продуктивное общение как с единомышленниками, так и с ведущими практиками для достижения профессиональных целей.

Карьерные консультации. Специалисту никогда нельзя останавливаться в своем развитии, да вы это и так знаете. Даже если вы не поставили себе четкие цели на ближайший год, с этим вам помогут ведущие HR-специалисты страны. Индувидуальные сессии с рекрутером позволят определить карьерные цели и найти путь их достижения.

SPEED NETWORKING. Нетворкинг формат для поиска полезных знакомств и единомышленников. Бизнес-контакты в этой зоне находятся супер легко, ведь каждый из участников процесса настроен на продуктивное общение и знакомство.

RANDOM COFFEE стартует до конференции. В партнерстве с одноименным проектом мы создаем пространство для онлайн-общения неравнодушных к бизнесу и технологиям людей. Выбирайте интересную лично для вас тему, которую хотелось бы обсудить и интеллектуальный бот подберет вам идеального собеседника.

3. Посетите выставку технологий

На территории TECH WEEK в течение двух дней будет функционировать выставка, где 150 компаний представляют свои решения. Здесь есть уникальная возможность пообщаться с предпринимателями и людьми, которые разрабатывали продукт. Узнать как разрабатывали, зачем и для кого. Эта зона буквально заряжена на заключение партнерств и поиск будущих коллег.