Эксперт назвал худший заработок для малоимущих

Гражданам с низким уровнем доходов не стоит заниматься инвестированием, посоветовал ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов. По его словам бедным слоям населения вложения в ценные бумаги «принесут не очень много».

«Пассивный доход — не рецепт для малоимущих. Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения», - рассказал Колганов в интервью «Вечерней Москве».

Он уточнил, что подобный вид заработка подходит людям с доходами выше средних, поскольку у данной категории населения есть возможность «сохранить и даже приумножить» накопления.

Эксперт также рассказал, что вложения в недвижимость, облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных эмитентов являются наиболее надежным способом заработать.