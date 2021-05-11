Глава СБУ утверждает, что Медведчук передавал секретные данные спецслужбам России

Иван Баканов – глава Службы безопасности Украины (СБУ) – утверждает, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук якобы передал находящемуся в РФ соратнику по партии депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.

Как утверждает руководитель СБУ, этот эпизод якобы произошёл ещё в августе 2020 года. По его словам, Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, и, скорее всего, находится там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения ВСУ, его личный состав и боевую подготовку, передаёт РИА Новости.

«Такой своеобразный подарок для российский спецслужб. Следствие полагает, что именно спецслужбам РФ предоставлялась эта информация», – заявил Баканов.

Ранее сообщалось, что днём 11 мая стало известно, что украинские силовики проводят обыск в доме главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. При этом отмечалось, что следственные действия идут по улице Монтажников в Киеве.

Известно, что в последнее время Медведчук вместе со своей семьёй временно проживал как раз по этому адресу, пока в его основном доме в Киевской области проводится капитальный ремонт.

В настоящее время местонахождение Медведчука неизвестно. При этом, по данным портала «Страна.UA» лидер оппозиционной партии находится на Украине. А потому перспектива его взятия под стражу вполне реальна.