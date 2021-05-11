Госдума 12 мая рассмотрит законопроект об обороте оружия в России

Уже 12 мая комитет по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты российского парламента рассмотрит законопроект об обороте оружия.

Об этом РИА Новости рассказала депутат Госдуму, который является членом этого комитета. в комитете. По его словам, такое поручение было получено от спикера Думы Вячеслава Володина.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин дал поручение главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новые законодательные положения о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Отдельное поручение было дано Золотову, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и может быть на руках у населения», – отметил представитель Кремля в ходе ежедневного брифинга.

Песков при этом отметил, что поручение было дано по следам трагических событий в Казани, а также с учётом того вида стрелкового оружия, которое использовал преступник.

«Иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 11 мая в 09:30 мск в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи. Согласно официальной информации, нападавший ворвался в здание учебного заведения и открыл стрельбу по людям – ученикам и учителям. Также известно, что в школе прогремел мощный взрыв.

В результате случившегося погибли девять человек, в том числе семь детей. Кроме того, в медицинские учреждения Казани поступили более 20 человек, получивших ранения в результате теракта школе № 175. Среди них 18 детей, они находятся в Детской республиканской клинической больнице Татарстана. Из них шесть крайне тяжёлые.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днём траура.

