Китай готовится к демографическому кризису

В Пекине боятся, что Китай с каждым годом будет все больше похож в отношении демографии на Японию с ее стареющим населением. Согласно результатам проводимой раз в десятилетие переписи населения численность населения материкового Китая, т.е. без учета Гонконга, увеличилось на 5,38% до 1,41 млрд человек. Это самый низкий прирост за все время наблюдений, которые ведутся с 1953 года.
В 2020 году рождаемость снизилась до 1,3 рождений на женщину, что примерно соответствует этому показателю Японии и Италии, которые считаются примерами быстро стареющих стран в Азии и Европе соответственно. С одной стороны, замедление роста численности населения – это как раз то, к чему несколько десятилетий стремилось китайское руководство и чему Китай обязан появлению печально знаменитой политики одного ребенка в семье. С другой, однако, сейчас руководству Поднебесной для поддержки высоких темпов роста экономики нужно обратное – более существенный рост численности населения. Между тем, отмена политики одного ребенка не привела к ожидавшемуся взрывному росту населения. В Пекине сейчас опасаются скорого необратимого снижения численности населения. Между тем, пока не достигнуто, как планировалось, подъем благосостояния китайских домохозяйств до среднего уровня стран G7.
Согласно результатам переписи Китай не выполнил планы, принятые в 2016 году, согласно которым численность населения в 2020 году должна была составлять 1,42 миллиарда. Если по численности населения отставание от целевых показателей относительно небольшое (для Китая) – 10 миллионов человек, то по рождаемости разрыв с планируемыми 1,8 рождений на женщину значительно больше. В 2016 году, напомним, политика одного ребенка в семье как раз была заменена политикой двух детей.
Резкое ухудшение ситуации в демографии наверняка заставит Пекин искать новые способы, как убедить китайские семьи иметь больше одного ребенка. Пока, по крайней мере, ожидаемого скачка в рождаемости не произошло из-за того, что дети мешают работе и растет стоимость жизни.
«Согласно тенденциям развития населения последних лет рост численности населения в предстоящие годы продолжит замедляться,- прогнозирует глава Национального бюро статистики КНР Нин Цзичжэ после представления результатов переписи.- Численность населения Китая в будущем достигнет пика, но с датой ясности пока еще нет. Мы ожидаем, что в ближайшие годы численность населения Китая будет превышать 1,4 миллиарда человек».
Китайские СМИ в последние месяцы настроены пессимистично и предсказывают возможность начала снижения численности населения КНР уже в самые ближайшие годы. Демографы ООН считают, что пика численность населения Китая достигнет к 2030 году, после чего она начнет снижаться. Однако еще в конце апреля Financial Times написали со ссылкой на свои источники, что численность населения КНР в 2020 году сократилась по сравнению с 2019 годом.
Данные оказались неточные, потому что численность населения в прошлом году все же немного превысила позапрошлогоднюю – 1,4005 млрд человек.
Пожалуй, единственное «светлое» пятно в результатах переписи заключается в росте доли молодежи. В 2020 г. 17,95% населения КНР были моложе 14 лет, десять лет назад эта доля была ниже – 16,6%.
В 2016-19 гг. рождаемость снижалась каждый год, за исключением 2016 года. Так, в прошлом году в Поднебесной родились, по словам Нина, 12 млн младенцев, что существенно меньше, чем годом ранее – 14,65 миллиона.
«Очевидно и без публикации результатов переписи, что Китай ждет значительное снижение рождаемости,- заявил еще до публикации результатов переписи демограф аналитического Центра Китая и глобализации Хуан Вэньчжэн.- Даже без снижения численности населения в 2020 году, это обязательно произойдет в 2021 или 2022 году, но в любом случае, в ближайшие годы».
Семьи в городах, особенно те, кто родился после 1990 года, ценят свои независимость и карьеры выше, чем воспитание детей несмотря на давление родителей, требующих у них внуков. Не способствует детям и стремительный рост стоимости жизни в больших городах. Так, в 2005 году, по данным аналитического центра, вырастить ребенка для средней китайской семьи стоило 490 тыс. юаней (74,8 тыс. долларов). К 2020 г. расходы на ребенка выросли в четыре (!) раза, до 1,99 млн юаней.
«Иметь ребенка – очень сильный удар по карьере женщины моего возраста,- объясняет 26-летний страховой агент из Шанхая Энни Чзан, которая вышла замуж в апреле прошлого года.- Во-вторых, расходы на воспитание ребенка просто потрясающие (в Шанхае). Сразу же после родов можно попрощаться со свободой».
Сокращение численности рабочей силы – крайне негативно сказывается на экономике. Оно давит на работающее население, производительность труда и пенсионную систему. В 2020 году доля китайцев старше 65 лет составляла 13,5%, а в 2010-м она была в полтора раза ниже – 8,87%.
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