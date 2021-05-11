Китай готовится к демографическому кризису

В Пекине боятся, что Китай с каждым годом будет все больше похож в отношении демографии на Японию с ее стареющим населением. Согласно результатам проводимой раз в десятилетие переписи населения численность населения материкового Китая, т.е. без учета Гонконга, увеличилось на 5,38% до 1,41 млрд человек. Это самый низкий прирост за все время наблюдений, которые ведутся с 1953 года.

В 2020 году рождаемость снизилась до 1,3 рождений на женщину, что примерно соответствует этому показателю Японии и Италии, которые считаются примерами быстро стареющих стран в Азии и Европе соответственно. С одной стороны, замедление роста численности населения – это как раз то, к чему несколько десятилетий стремилось китайское руководство и чему Китай обязан появлению печально знаменитой политики одного ребенка в семье. С другой, однако, сейчас руководству Поднебесной для поддержки высоких темпов роста экономики нужно обратное – более существенный рост численности населения. Между тем, отмена политики одного ребенка не привела к ожидавшемуся взрывному росту населения. В Пекине сейчас опасаются скорого необратимого снижения численности населения. Между тем, пока не достигнуто, как планировалось, подъем благосостояния китайских домохозяйств до среднего уровня стран G7.

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Согласно результатам переписи Китай не выполнил планы, принятые в 2016 году, согласно которым численность населения в 2020 году должна была составлять 1,42 миллиарда. Если по численности населения отставание от целевых показателей относительно небольшое (для Китая) – 10 миллионов человек, то по рождаемости разрыв с планируемыми 1,8 рождений на женщину значительно больше. В 2016 году, напомним, политика одного ребенка в семье как раз была заменена политикой двух детей.

Резкое ухудшение ситуации в демографии наверняка заставит Пекин искать новые способы, как убедить китайские семьи иметь больше одного ребенка. Пока, по крайней мере, ожидаемого скачка в рождаемости не произошло из-за того, что дети мешают работе и растет стоимость жизни.

«Согласно тенденциям развития населения последних лет рост численности населения в предстоящие годы продолжит замедляться,- прогнозирует глава Национального бюро статистики КНР Нин Цзичжэ после представления результатов переписи.- Численность населения Китая в будущем достигнет пика, но с датой ясности пока еще нет. Мы ожидаем, что в ближайшие годы численность населения Китая будет превышать 1,4 миллиарда человек».

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Китайские СМИ в последние месяцы настроены пессимистично и предсказывают возможность начала снижения численности населения КНР уже в самые ближайшие годы. Демографы ООН считают, что пика численность населения Китая достигнет к 2030 году, после чего она начнет снижаться. Однако еще в конце апреля Financial Times написали со ссылкой на свои источники, что численность населения КНР в 2020 году сократилась по сравнению с 2019 годом.

Данные оказались неточные, потому что численность населения в прошлом году все же немного превысила позапрошлогоднюю – 1,4005 млрд человек.

Пожалуй, единственное «светлое» пятно в результатах переписи заключается в росте доли молодежи. В 2020 г. 17,95% населения КНР были моложе 14 лет, десять лет назад эта доля была ниже – 16,6%.

В 2016-19 гг. рождаемость снижалась каждый год, за исключением 2016 года. Так, в прошлом году в Поднебесной родились, по словам Нина, 12 млн младенцев, что существенно меньше, чем годом ранее – 14,65 миллиона.

«Очевидно и без публикации результатов переписи, что Китай ждет значительное снижение рождаемости,- заявил еще до публикации результатов переписи демограф аналитического Центра Китая и глобализации Хуан Вэньчжэн.- Даже без снижения численности населения в 2020 году, это обязательно произойдет в 2021 или 2022 году, но в любом случае, в ближайшие годы».

Семьи в городах, особенно те, кто родился после 1990 года, ценят свои независимость и карьеры выше, чем воспитание детей несмотря на давление родителей, требующих у них внуков. Не способствует детям и стремительный рост стоимости жизни в больших городах. Так, в 2005 году, по данным аналитического центра, вырастить ребенка для средней китайской семьи стоило 490 тыс. юаней (74,8 тыс. долларов). К 2020 г. расходы на ребенка выросли в четыре (!) раза, до 1,99 млн юаней.

«Иметь ребенка – очень сильный удар по карьере женщины моего возраста,- объясняет 26-летний страховой агент из Шанхая Энни Чзан, которая вышла замуж в апреле прошлого года.- Во-вторых, расходы на воспитание ребенка просто потрясающие (в Шанхае). Сразу же после родов можно попрощаться со свободой».

Сокращение численности рабочей силы – крайне негативно сказывается на экономике. Оно давит на работающее население, производительность труда и пенсионную систему. В 2020 году доля китайцев старше 65 лет составляла 13,5%, а в 2010-м она была в полтора раза ниже – 8,87%.

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