Курс доллара: эксперты не верят в рубль

Праздничную неделю рубль завершил, укрепившись в обеих парах. По итогам торгов пятницы, 7 мая курс доллара на Мосбирже составил 73,82 руб., курс евро – 89,48 руб. Таким образом, по сравнению с закрытием конца предшествующей недели «американец» подешевел на 1,40 руб., а «европеец» – на 1,00 руб.

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По мнению экспертов, укреплению национальной валюты способствовал рост мировых цен на «чёрное золото», а также ослабление геополитических рисков.

Прогнозы по курсу валют. Эксперты не верят в рубль

Об этом, в частности, заявил Богдан Зварич из Промсвязьбанка, по мнению которого именно снижение санкционных рисков и высокие нефтяные котировки стали драйверами, которые подняли рубль к нынешним уровням.

При этом он считает, что примерно на тех же позициях наша валюта останется в и ближайшие сессии. По мнению Зварича, диапазон 73,00-75,00 в паре доллар-рубль будет актуальным, как минимум до конца этой недели.

«Мы не видим перспектив для более мощного укрепления нацвалюты даже несмотря на то, что целый ряд факторов вроде говорит за это. Но есть некоторые моменты, которые не позволят рублю укрепиться. Дело в том, что глобальные игроки будут учитывать возможность активизации геополитических рисков. Именно это сдержит рост российской валюты и не позволив перейти ей ниже 73,00», – прогнозирует эксперт.

Не видит никаких перспектив для более мощно рывка рубля к доллару и Олег Кочетков и МТС-Банка. Он напомнил, что на праздничной неделе торги шли крайне вяло. При этом, ни дорогая нефть, ни понижение градуса во внешнеполитическом фокусе не помогут нашей валюте протестировать диапазон 72,90-72-50.

«Время для это пока ещё не пришло. Поэтому мы полагаем, что до конца недели пара доллар-рубль рубль останется в пределах 73,00–75,00», – подчеркнул он.

Владимир Евстифеев из банка Зенит полагает, что несмотря на то, что старт первой рабочей недели мая может поддержать нашу валюту на фоне того, что за майские каникулы не случилось ничего опасного на внешнеполитическом фронте, существенного укрепление в паре доллар-рубль ждать не приходится.

«Надо понимать, что сейчас внешнеполитическая премия сохраняется, но без новых геополитических новостей «деревянный» может взять паузу и даже немного просесть, уйдя выше 74,00», – считает эксперт.

Диаметрально противоположного мнения придерживается Александр Купцикевич из FxPro. Он как раз считает, что на сокращённой рабочей неделе можно ожидать, что рубль в паре с долларом протестирует уровень в 72.50.

«Все предпосылки для этого сейчас есть. Главное, чтобы не случилось чего-нибудь непредвиденного на внешнеполитическом фоне. Если же говорить о паре рубль-евро, то прогнозируем, что ей получится удержаться ниже 90,00, подготовив почку к прорыву на уровень 88,50, но уже ближе к концу следующей недели», – заявил он.

Сергей Дроздов из ИК «Универ Капитал» считает, что в ближайшей перспективе движение в обеих парах будут обусловлены целым набором факторов, среди которых есть и позитивные, и негативные.

«К позитиву я бы отнёс дорогую нефть, ужесточение монетарной политики ЦБ, и ожидание встречи президентов России и США. Негативно на рубль может повлиять смена конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых площадках, а также усиление противостояния между Вашингтоном и Москвой. Учитывая всё вышесказанное, пара доллар-рубль в длинную будет находиться в коридоре 72,52-82,00, из которого до конца этого года вряд ли выйдет», – подчеркнул Дроздов.

Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций» предположил, что на начавшейся неделе основными факторами для формирования курсовой динамки будут такие, как возросший аппетит глобальных инвесторов к риску, внешнеполитическая ситуация и стоимость «чёрного золота».

При этом триггерами, которые могут потянуть рубль вниз, вероятнее всего станут динамика счёта текущих операций, а также стартующий сезон дивидендных выплат.

Между тем Георгий Ващенко из «Фридом Финанс» уверен, что дивидендный сезон никак не скажется на курсовой динамике. При этом он прогнозирует, что рубль останется стабильным в обеих парах.

«По крайней мере мы пока не ждём какого-то серьёзного обвала рубля. Например, чтобы российская валюта рухнула и улетела куда-нибудь к отметкам выше 80,00-90,00 руб. за доллар нужны очень мощные внешние шоки, которые сейчас маловероятны», – резюмировал эксперт

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