«Мосбиржа» купила платформу по подбору страховых и банковских продуктов

«Московская биржа» приобрела 70% в электронной платформе по подбору страховых и банковских продуктов Inguru, сообщается на официальном сайте «Мосбижи». В ближайшие пять лет площадка может консолидировать этот актив.

В Inguru рассказали, что рассчитывают на долгосрочное партнерство с «Мосбиржей» в рамках платформы личных финансов «Финуслуги». Клиентам данное сотрудничество позволит «получать лучшие условия в области страхования и банковских услуг», говорится в сообщении.

При этом биржа не раскрывает сумму сделки, которая будет зависеть от динамики операционных и финансовых показателей приобретаемой платформы.

В настоящее время платформа Inguru предоставляет клиентам возможность воспользоваться сервисами по покупке услуг таких, как ОСАГО, автокаско, ипотека, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты, вклады, дебетовые карты, микрозаймы. В месяц услугами платформы пользуется приблизительно 1 млн человек.

В общей сложности к Inguru подключены 16 страховых компаний ("Росгосстрах", "АльфаСтрахование", "Ренессанс Страхование", СОГАЗ, ВСК, "Ингосстрах", "Согласие", МАКС и другие). Приобретение платформы «Мосбиржей» является частью стратегии площадки по выходу на смежные рынки.

