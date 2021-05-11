Цены на нефть падают из-за роста случаев COVID в Азии

Мировые цены на нефть снижаются утром 11 мая из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Индии, в этой связи у инвесторов возникает опасение за спрос на сырье.

По состоянию на 7.35 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне потеряла 0,69%, составив $67,85, майские фьючерсы на WTI потеряли 0,69%, до $64,47 за баррель.

Нефтяной рынок по-прежнему находится под давлением ситуации с коронавирусом в Индии, где продолжается активный рост заболевших с середины февраля. К настоящему моменту страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Также серьезные опасения вызывает новый штамм вируса, обнаруженный в Индии.

Аналитики уверены, что главным фактором, влияющим на рост цен на нефть, является эпидемиологическая обстановка, особенно в развивающихся странах.

«Ключевым компонентом положительной динамики цен на нефть во второй половине года станет то, что страны с развивающимся рынком возьмут ситуацию с COVID-19 под контроль, а международные поездки восстановятся», - прокомментировали ситуацию газете Wall Street Journal аналитики Oanda.

Уточняется, что участники рынка также продолжают отслеживать ситуацию с Colonial Pipeline, - крупнейшим оператором трубопроводов в США, который ранее заявил об отключении некоторых систем для сдерживания угрозы, остановившей на время все операции трубопровода.

