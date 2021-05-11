Нейропсихолог рассказала, как не испортить здоровье на удалёнке

Из-за пандемии коронавируса уже более года многие россияне работают на удаленке, проводя за экранами мониторов значительно больше времени, чем раньше. Для нервной системы это очень серьёзное испытание. Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, что грозит здоровью человека на удалёнке и как его уберечь.

При этом она напомнила, что длительные видеоконференции или постоянная работа на компьютере ведут к перегрузке зрительного анализатора, что может стать причиной головных болей и невроза, а это в свою очередь крайне негативно сказывается на работоспособности, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

«Человек, который постоянно работает у экрана монитора становится очень раздражительным, у него падает работоспособность, ему сложнее переключаться с задачи на задачу, он быстро утомляется, а утром уже просыпается уставшим, сколько бы часов ни проспал, – подчеркнула специалист. – Это первый признак невроза».

Чтобы хоть как-то сохранить здоровье Хвингия рекомендует «удалёнщикам» ограничивать нагрузку на глаза. Так, в некоторых случаях можно выключить видео и просто слушать звук.

«Самое главное здесь, что ни в коем случае нельзя несколько часов подряд, не отрываясь, смотреть в экран. После рабочего дня обязательно надо устраивать отдых от гаджетов, тем более что сейчас уже установилась хорошая погода и можно проводить время на улице», – резюмировала нейропсихолог.

