Новый ритейлер заберет Сибирь и Дальний Восток

Хабаровская компания «ДВ Невада» («Самбери»), иркутский «Маяк» («Слата») и красноярский «Смарт» («Красный Яр») приняли решение о формировании альянса. На основе трех сетей, которые являются крупнейшими игроками Сибирского и Дальневосточного продовольственного ритейла, создана новая компания под названием «Восточный союз», пишет РБК. Ее возглавила экс-глава «Магнита» Ольга Наумова.

По словам Наумовой, основная задача нового холдинга — обеспечение долгосрочного экономического эффекта для участников за счет комплексного решения общих задач. Участники альянса получат централизованную стратегию развития и общий категорийный менеджмент, объединят закупочную деятельность, развитие собственной торговой марки (СТМ), онлайн-торговлю, маркетинг, ИТ-решения и логистику. Кроме того, они будут использовать общую базу данных и делиться лучшими бизнес-практиками, а также совместно оптимизируют расходы на развитие. Уже в 2021 году участники альянса должны выстроить совместное управление приоритетными категориями товаров, подписать прямые контракты с федеральными поставщиками, произвести обмен лучшими практиками, наладить собственный импорт по ряду приоритетных категорий, проработать новые запуски собственных торговых марок (СТМ) и консолидировать значительную часть закупочного оборота сетей. Появление нового ритейлера редко проходит для рынка незамеченным, отмечает владелец бренда Mаyer Store Альбина Майер. Но с новой сетью и пониманием ее перспектив есть нюансы. Прежде всего — география. Судя по локации участников альянса, это будет Дальний Восток, а там с присутствием ритейлеров федерального уровня всё не так хорошо, как в европейской части, поэтому вопросов с конкуренцией быть не должно.

Если же «Восточный союз» планирует экспансию на всю страну, то все будет зависеть от двух основных факторов: инвестиционных возможностей и связей во властных структурах, считает Майер. Если с первым все ясно — чем больше вложений, тем лучше, — то налаженные отношения с госорганами помогут избежать многих проблем и получить хорошие помещения. Что же касается потребителей, то для них конкуренция — это всегда позитив.

В любом случае, уверена эксперт, для экономики возникновение такого крупного игрока с его новыми рабочими местами и налоговыми отчислениями — очень положительный сигнал.

Создание нового продуктового ритейлера путем слияния компаний, широко представленных в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах —логичный шаг к сокращению издержек и усилению позиций на рынке, полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Кроме того, хорошие перспективы открываются перед этим бизнесом на фоне общемировой продуктовой инфляции и роста стоимости продуктов на бирже (зерно +20% за год, сахар +60%, кукуруза почти +70%, молочная продукция +25%).

Новая сеть, полагает Переславский, будет представлена в основном в восточной части России — от Дальнего Востока до Уральского хребта. С учетом опыта работы участников альянса на этой территории, роста цен на продукты и логистических сложностей транспортировки продукции из европейской части страны, создание «Восточного союза» представляется крайне перспективным как для потребителей, так и для непосредственно компании. Новая сеть сможет избежать жесткой конкуренции за наиболее населенные регионы — Московскую агломерацию, Петербург и область, Краснодарский край. Очень сильным шагом выглядит и объединение нескольких сильных компаний под руководством человека, который фактически собственноручно поднимал «Магнит». Вполне возможно, что через несколько все это в совокупности позволит компании задуматься об IPO.

Есть предположение, добавляет Переславский, что компания предпочтет закупать продукцию у местных производителей, а также у азиатских и южноамериканских поставщиков. Это должно существенно снизить стоимость фруктов и овощей, в том числе за счет логистики: транспортировка продуктов на Дальний Восток из стран Азии и Южной Америки проще и дешевле, чем в западную часть страны, она позволяет сокращать сроки поставок и, следовательно, увеличивать оборот.

Что касается конкурентов, то они будут у сети те же, какие были бы в любой другой части России — Х5, «Магнит», «Лента». Но синергия опытных игроков дальневосточного рынка ритейла должна помочь «Восточному союзу» утвердиться на рынке и занять свою нишу. Перспективы у нового холдинга достаточно позитивные, убежден эксперт.