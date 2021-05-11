Обезврежен второй стрелявший в казанской школе

Сотрудникам правоохранительных органов удалось обезвредить второго стрелявшего в казанской школе, рассказал агентству «Интерфакс» информированный источник.

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«Второй стрелявший нейтрализован в одном из классов на четвертом этаже», - сказал собеседник агентства. Ранее источник сообщал «Интерфаксу» о задержании силовиками 17-летнего подростка, который устроил стрельбу в казанской школе.

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Утром о задержании сотрудниками правоохранительных органов преступника, напавшего на школу в Казани, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 города Казани слышны звуки выстрелов», - рассказала она журналистам, уточнив, что по предварительным данным есть погибшие и раненные.

По последним данным в МВД сообщают, ссылаясь на президента Татарстана Рустама Минниханова, о семи погибших детях и 16 пострадавших.

Информированный источник «Интерфакса», сообщает об 11 жертвах и двух десятках раненных.

