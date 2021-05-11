Путин поручил изменить нормы закона о гражданском обороте оружия

Президент России Владимир Путин дал поручение главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новые законодательные положения о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Отдельное поручение было дано Золотову, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и может быть на руках у населения», - рассказал чиновник журналистам. Он сообщил, что поручение было дано по следам трагических событий в Казани, а также с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал преступник.

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«Иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее», - рассказал представитель Кремля. Он подтвердил, что этот вопрос будет согласован в срочном порядке с Росгвардией.

Утром 11 мая вооруженные преступники ворвались в здание школы №175 Казани, где устроили стрельбу по людям - ученикам и учителям образовательного учреждения. Жертвами атаки стали один учитель и не менее шести детей. Один из нападавших был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. По словам представителя МВД Ирины Волк, в настоящее время в школе продолжаются следственные действия. Второй преступник, по сообщению СМИ, ликвидирован сотрудниками полиции.

«Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО», - сообщила Ирина Волк.

