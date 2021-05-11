По Тель-Авиву выпустили 130 ракет, есть раненые среди мирного населения

В палестинском движении ХАМАС утверждают, что выпустили по Тель-Авиву 130 ракет.

По данным агентства Associated Press, в Тель-Авиве только за последний час около десяти раз срабатывали сирены воздушной тревоги. В небе в тот момент был виден перехват ракет системой ПРО «Железный купол».

В пригороде Тель-Авива – Холоне – ракета попала в автобус, из которого успели перед обстрелом выйти пассажиры и водитель. При этом автобус находился среди жилого квартала и сгорел дотла. Сообщается, что взрывом повреждено офисное здание.

РИА Новости со ссылкой на свои источники передаёт, что несколько человек получили ранения, в том числе ребёнок.

Также известно, что сирены противовоздушной тревоги прозвучали вечером в центре и на юге Израиля: в Рамат-Гане, Бней-Браке, Ришон-ле-Ционе, Гиват-Шмуэле, Раанене, Кфар-Шмарьягу, Ор-Иегуде и других населенных пунктах округа Гуш-Дан («Большой Тель-Авив»). Кроме того, обстрелу подверглись Сдерот, Ашкелон и другие города, расположенные на юге Израиля.

В свою очередь израильские военные самолёты разрушили сегодня вечером 13-этажный жилой дом Ханади в Газа. Информация о жертвах и пострадавших сейчас уточняется.

