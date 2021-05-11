Прогноз погоды: шок – это по-нашему, синоптики рассказали о странной погоде в России

Начало последнего месяца календарной весны выдалось в России на удивление холодным, и очень пасмурным. Так, в центральных регионах страны в первой декаде мая наблюдалась осенняя погода, со всеми полагающими этому сезону атрибутами – невысоким температурным фоном, перепадами атмосферного давления и затяжными дождями.

Например, накануне Дня Победы сильные ливни обрушились на Брянскую и Тверскую области, где за сутки выпало около 16 мм осадков. Залило также Орловскую и Калужскую области (23 мм осадков). Почти 24 часа шёл дождь в Тульской и Ярославской областях (27 мм осадков). На Курскую область 8 мая и вовсе вылилось 26 мм, что стало максимум в этом день с 1951 года.

Месячный лимит небесной влаги был исчерпан в Москве, где из-за непогоды едва не пришлось отменять воздушную часть парада Победы. При этом температура воздуха 8-9 мая в столичном регионе была ниже нормы почти на 5 градусов.

На этом сюрпризы погоды не закончатся. Уже в ближайшие дни россиян ждёт множество климатических сюрпризов. После внимательного изучения новостей-прогнозов от синоптиков, так и хочется воскликнуть: «Шок – это по-нашему!». Но обо всём по порядку.

Погода в Москве. Синоптики обещают температурный рывок из осени в лето

Так, жители Москвы словно на машине времени буквально за пару суток уже успели переместиться из осени в лето. Как отмечают метеорологи, 9 мая стал финальным днём холодной погоды в этом месяце.

Уже вчера воздух в регионе прогревался до плюс 17-18. Сегодня днём было ещё теплее – плюс 18-20. А начиная со среды, 12 мая и до конца этой недели в Москве с опережением графика на две недели наступит метеорологическое лето – в некоторых районах столицы на градусниках будет плюс 24-25.

При этом в отдельные сутки небо будут резко закрывать тучи, прогремят раскатистые грозы, возможны сильные ливни, которые довольно быстро станут сменяться ярким солнцем и повышением температуры воздуха до плюс 22-24. Таким образом, климатическая обстановка в Москве будет соответствовать началу июня.

Погода в Санкт-Петербурге. Удивительный прогноз синоптиков на неделю

Что-то необъяснимое происходит с погодой и в Санкт-Петербурге. 8 мая здесь было очень холодно. При формальных плюс 5, по ощущениям было около нуля, шёл сильный дождь, который сопровождался неприятным пронизывающим ветром.

9 мая выглянул солнце, которое прогрело воздух до плюс 12-13. Вчера, при пасмурной погоде и кратковременных осадках воздух прогревался до плюс 18. Сегодня же в Северную столицу заглянуло лето – температура воздуха при ясной погоде составляла плюс 26, что значительно выше климатической нормы.

Такие же показатели здесь, по прогнозу синоптиков, ожидаются и в среду 12 мая. В четверг же вновь станет пасмурно, местами возможны ливни, а воздух остынет до плюс 17-18. В субботу и воскресенье в городе на Неве уже привычно будет пасмурно и сыро, а градусники покажут с наступлением темноты плюс 9-12.

Погода на юге России. Метеорологи рассказали о заморозках и безумных температурных качелях

Не менее шокирующей погода на юге России. Здесь по прогнозу синоптиков, ожидаются безумные температурные качели с амплитудой более чем в 30 градусов. Например, в Майкопе ещё 8 мая ярко светило солнце, а на градусниках было плюс 26-27.

Однако под влиянием обширного антициклона в ночные и утренние часы 10 и 11 мая, в Адыгее, а также в других предгорных районах Кубани воздух местами остывал до минус 2. До минус 1-3 падали столбики термометров также в северных и центральны районах Карачаево-Черкесии. Холодно также было в Дагестане. И даже в Краснодаре, где в это время года уже нередко около плюс 30, сегодня было всего плюс 9-11.

Однако в четверг, 13 мая температурный маятник качнётся вновь в сторону лета. Почти по всем югу прекратятся дожди, выглянет солнце, которое будут прогревать воздух до плюс 30. Правда, на курортах края будет не так комфортно. Так, в Сочи на пике тепла в четверг будет плюс 23, а в субботу, 15 мая и в воскресенье, 16 мая похолодает до плюс 18 днём и до плюс 10 – ночью.

Прогноз погоды на неделю в Красноярском крае

Шокирует своей нестабильностью погода также жителей Красноярского края. Сюда после относительно тёплого начала мая, в День Победы пришло резкое похолодание, которое ещё вчера сменилось таким же заметным повышением температуры.

Например, в Красноярске, накануне воздух прогревался до плюс 16 градусов. Сегодня было уже плюс 18-19. В среду, четверг и пятницу на градусниках будет плюс 15-17.

Но начиная с пятницы в очередной раз погода сделает настоящий кульбит – станет очень пасмурно, зарядят ливни, а столбики термометров к выходным рухнут в ночные часы до плюс 1-2.

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