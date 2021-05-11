Сбербанк в апреле получил рекордную прибыль

Сбербанк в апреле текущего года получил рекордную чистую прибыль по РСБУ в размере 103,6 млрд рублей, говорится в сообщении банка. В общей сложности за первые четыре месяц текущего года банк заработал 386,1 млрд рублей, что в 1,7 раза больше аналогичного периода за прошлый год.

«В апреле темпы роста бизнеса отражают эффект низкой базы 2020 года. При этом важно отметить положительную динамику и на месячном базисе: мы выдали рекордный объем розничных кредитов, нарастили ипотечный портфель на 2,9%, привлекли более 4% дополнительных средств физических лиц», - рассказал финансовый директор банка Александра Бурико.

По его словам, главным показателем в апреле стал «переход на стандартизированный подход в расчете операционного риска, что позволило финансовой организации повысить эффективность использования капитала.

Чистый доход в процентах вырос на 12,9% и составил с учетом кредитного портфеля 503 млрд рублей. Также свою лепту вносит понижение обязательной нормы отчисления в фонд страхования вкладов, введенное с мая прошлого года, добавил топ-менеджер.

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