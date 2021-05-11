NI: Вашингтон, похоже, смирился с «Северным потоком — 2» и готовит новое «решение проблемы»

Финансовая приверженность США и ФРГ «Инициативе трех морей» (3SI), считает National Interest (NI), может нивелировать последствия газопровода «Северный поток 2», проходящего по дну Балтийского моря из России в Германию и угрожающему союзническим отношениям между Вашингтоном и Берлином. «Северный поток 2» уже десятилетие вызывает яростные споры в Европе. Противники газопровода во главе с США считают, что вместе с газом из России в Германию пойдет и усилится во всей Европе политическое влияние Москвы. В ФРГ и России возражают, что это чисто экономический проект и что никакого отношения к политике он не имеет.
Центральная и Восточная Европа, по мнению NI, ранее были лишены альтернативы российскому газу, в котором в Америке видят безотказное средство усиления политического влияния Москвы на востоке и в центре Старого Света. Сейчас же альтернатива российскому газу есть. Это, конечно, американский сжиженный газ, который, утверждают в Вашингтоне, освободит Европу от энергетической зависимости от России, но при этом почему-то не создаст такую же зависимость от Соединенных Штатов.
Однако одного американского LNG недостаточно для того, чтобы ослабить энергетическое доминирование России в Старом Свете. Сланцевая революция за океаном и сжиженный газ, пишет NI, только позволяют европейцам слегка перевести дух и изменить в свою пользу отдельные положения контрактов с российским газовым гигантом «Газпромом».
12 государств Центральной и Восточной Европы создали Инициативу трех морей в 2016 году. Ее главная цель - совместные проекты входящих в 3SI стран в по расширению транспортной сети и цифровой инфраструктуры, но, в первую очередь, в энергетике. Именно при помощи 3SI в Вашингтоне надеются компенсировать рост влияния России, который произойдет после окончания строительства «Северного потока 2». Для финансирования совместных проектов, призванных ослабить российское влияние, создан Инвестиционный фонд 3SI. Размеры Фонда определены в 1,2 млрд долларов. Фонд работает вместе с Amber Infrastructure Group, экономисты и аналитики которой сейчас оценивают инфраструктурные проекты и готовят список тех, что необходимо выполнить в первую очередь.
США полностью поддерживают Инициативу трех морей как орудие борьбы против усиления влияния России в Старом Свете. Президент Байден намерен действовать в этом направлении через U.S. International Development Finance Corporation (DFC). Больше всего Вашингтон интересует энергетическая часть проектов Инициативы трех морей. Для ее реализации новая администрация готова выделить Центральной и Восточной Европе 1 млрд долларов. Первый транш в размере 300 млн долларов для укрепления энергетической безопасности Старого Света и борьбы с российским влиянием выделены еще администрацией Дональда Трампа. Администрации Байдена предстоит распределить их на конкретные проекты и цели.
Европа нуждается в первую очередь, считают в Вашингтоне, соединении трубопроводов, в строительстве энергетических терминалов в главных европейских портах и в расширении резервуаров для хранения энергоносителей и модернизации хранилищ.
Естественно, в энергетических планах 3SI развитие зеленой энергетики, которая, надеются в Вашингтоне и Брюсселе, поможет создать по-настоящему независимую от России европейскую энергетику. Другими словами, подчеркивает NI, европейскому континенту сейчас нужна инфраструктура, которая сможет удовлетворить нынешний спрос и одновременно будет способствовать заявленному объединенной Европой постепенному переходу на зеленую энергетику. Соединенные Штаты и Германия, кроме денег, должны обеспечить необходимые для этого перехода технологии и инновации.
Назначение Белым домом специального чиновника, отвечающего за Северный поток 2, признает NI, несколько запоздало. Сейчас у стран Центральной и Восточной Европы ответственное время – началась подготовка к следующей зиме и отопительному сезону. В Вашингтоне, возможно, уже и смирились с тем, что помешать окончанию строительства газопровода по дну Балтийского моря не удастся, но это не значит, что американские власти откажутся от борьбы. Напротив, они продолжат борьбу с новой силой. Госсекретарь Энтони Блинкен не намерен отказываться от продолжения борьбы, но одновременно с этим администрация Байдена, считает NI, должна работать с Конгрессом США с целью продвижения и выполнения энергетической программы Инициативы трех морей. В первую очередь, США должны финансировать окончание строительства необходимых, по мнению Вашингтона, газо- и нефтепроводов. Что же касается 3SI, то в приверженности к ней Берлина в Америке видят средство не только для сохранения крайне важного для США союза с Германией, но и для ослабления ущерба, который, уверены в правительстве США, нанесет Европе Северный поток 2.
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