NI: Вашингтон, похоже, смирился с «Северным потоком — 2» и готовит новое «решение проблемы»

Финансовая приверженность США и ФРГ «Инициативе трех морей» (3SI), считает National Interest (NI), может нивелировать последствия газопровода «Северный поток 2», проходящего по дну Балтийского моря из России в Германию и угрожающему союзническим отношениям между Вашингтоном и Берлином. «Северный поток 2» уже десятилетие вызывает яростные споры в Европе. Противники газопровода во главе с США считают, что вместе с газом из России в Германию пойдет и усилится во всей Европе политическое влияние Москвы. В ФРГ и России возражают, что это чисто экономический проект и что никакого отношения к политике он не имеет.

Центральная и Восточная Европа, по мнению NI, ранее были лишены альтернативы российскому газу, в котором в Америке видят безотказное средство усиления политического влияния Москвы на востоке и в центре Старого Света. Сейчас же альтернатива российскому газу есть. Это, конечно, американский сжиженный газ, который, утверждают в Вашингтоне, освободит Европу от энергетической зависимости от России, но при этом почему-то не создаст такую же зависимость от Соединенных Штатов.