Шесть детей, получивших ранения при теракте в Казани, находятся в крайне тяжёлом состоянии

В медицинские учреждения Казани поступили более 20 человек, получивших ранения в результате теракта. Среди них 18 детей, они находятся в Детской республиканской клинической больнице Татарстана.

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Из них шесть крайне тяжёлые – в настоящее время идут операции. Остальные с ранами, переломами и ушибами осматриваются врачами, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана введён режим контртеррористической операции (КТО). Во всех школах Казани отменены занятия второй смены.

Напомним, 11 мая в 09:30 мск в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи. Согласно официальной информации, нападавший ворвался в здание школы и открыл стрельбу по людям - ученикам и учителям образовательного учреждения. Также известно, что в школе прогремел мощный взрыв. Имя нападавшего установлено, это 19-летний Ильназ Галявиев, который 4 года назад выпустился из этого учебного заведения. Его удалось обезвредить и задержать.

Жертвами атаки террориста стали семь детей. Кроме того, известно, что казанский стрелок убил охранника и учителя. Также некоторые СМИ передают, что была застрелена уборщица. Ранения, по разным данным, получили от 20 до 30 человек. Известно, что во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили повреждения различной степени тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. 12 мая в республике объявлено днём траура. Соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер поручил главе Росгвардии Виктору Золотову оперативно разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту. По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, это поручение было дано «с учётом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший» в Казани.



