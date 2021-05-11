Стало известно, что будет с системой «всё включено» после отмены локдауна в Турции

Турецкие отели после отмены жёсткого локдауна, введённого в стране из-за пандемии коронавируса, не откажутся от системы «всё включено».

Об этом заявил представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED) Неджип Боз. По его словам, система шведского стола не может быть отменена в Турции.

«Информация некоторых СМИ о переходе обслуживания посетителей ресторанов при отелях на меню после отмены антиковидных ограничений, не соответствует действительности», – подчеркнул он.

Однако, как отметил представитель Федерации отельеров Турции, рестораны в отелях могут вносить некоторые изменения по количеству, разнообразию, а также по типу презентации блюд, передаёт ТАСС.

Он также обратил внимание, что такие изменения могут быть внесены только по согласованию с туроператорами.

Напомним, сейчас в турецких отелях система «всё включено» продолжает действовать, но немного не так, как к этому привыкли наши туристы. Так, отдыхающие не могут сами накладывать себе в тарелки блюда – этим занимается персонал по запросам гостей, чтобы разные посетители не трогали одни те же приборы.

12 апреля стало известно, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Исключение сделано для двух рейсов в неделю по направлению Стамбул – Москва и вывозных рейсов. Однако позже вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова попросила туроператоров не продавать туры в Турцию и Танзанию на даты после 1 июня.

«Обстановка сложная, не простая, особенно в Турецкой Республике. У них внутренние решения приняты об ограничении передвижения, о комендантском часе… Я бы обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры после 1 июня пока не реализовывались до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании, для того чтобы снова возобновить возможность нашими гражданами посещения этих государств с целью проведения отпуска и отдыха. Это очень важно, поскольку это финансовые ресурсы наших граждан, и с ними нужно быть максимально аккуратными», – сказала Голикова.

В свою очередь министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что российские власти могут изменить свой подход к оценке безопасности отдыха туристов из РФ в стране после визита делегации, которая оценит ситуацию на месте.