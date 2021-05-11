Трагедия в Казани

9-24 Камеры наружного наблюдения зафиксировали молодого человека, идущего по улице Джаудата Файзи по направлению к гимназии №175. В руках у него был предмет, напоминающий по внешнему виду ружьё. Видео злоумышленника позднее опубликовал телеграм-канал Mash.

9-49 ИА «Татар-информ» сообщило о стрельбе в гимназии №175. Сообщается, что на место происшествия стягиваются машины спецслужб. Позднее тот же источник сообщил, что к гимназии прибыл ОМОН, детей заперли в кабинетах.

10-11 «Росбалт» со ссылкой на источники, сообщил, что в гимназии №175 произошла стрельба, по предварительным данным, погиб один человек. По данным «Интерфакса» стрелявший — подросток.

10-20 ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что количество жертв составляет на эту минуту 11 человек. Из них 9 детей и 2 сотрудника школы.

10-30 «Российская газета» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила о девяти погибших, среди которых 8 детей, а также педагог. По информации издания, нападавших было двое. Таже было сообщено о прозвучавшем в гимназии взрыве.

10-38 РБК со ссылкой на МВД Татарстана сообщил о задержании одного из стрелявших сотрудниками полиции.

10-42 «Коммерсант» опубликовал информацию о гибели 8 человек — семи школьников и одной учительницы. Сообщается, что СКР РФ возбудил уголовное дело по статье 105 ч.2 УК РФ («Убийство одного или более лиц»).

11-04 ТАСС сообщил, что нападавших было двое. По данным агентства, второй нападавший был заблокирован на четвёртом этаже гимназии и впоследствии ликвидирован. Также сообщено, что в школе проводится «зачистка» силами спецназа. Ведомственная принадлежность силовиков не указывается.

11-00 МВД Татарстана сообщило, что в связи с произошедшими событиями в республике введён режим КТО.

11-06 РИА «Новости» сообщило, что в результате нападения на гимназию погибло 11 человек, ранено — 32. Ранее республиканский Центр медицины катастроф сообщил о 12 госпитализированных с места событий. Сообщается, что двое из погибших разбились, выпрыгнув из окна 3-го этажа школы. Появилась информация, что один из нападавших — бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Ренатович Галявиев, окончивший это учебное заведение 4 года назад. Также стало известно, что накануне Галявиев опубликовал в своём Телеграмм-канале видео, в котором сообщил о планах совершить массовое убийство.

11-56 Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о том, что 12 мая в республике будет объявлен траур.

12-20 На фоне произошедшего президент России Владимир Путин поручил срочно проработать новые правила оборота гражданского оружия. Ранее интернет-издание Vesiskitim.ru сообщило, что «казанский стрелок» был вооружён турецким ружьём Hatsan Escort. Как сообщил РБК советник советник главы Росгвардии Александр Хинштейн, лицензию на приобретение оружия Галявиев получил 28 апреля.

12-46 Пресс-секретарь президента Татарстана, Лилия Галимова, сообщила, что информация о двух напавших на школу не соответствует действительности. «Открывший стрельбу в школе действовал в одиночку», — сообщила Галимова.

13-05 Министерство просвещения РФ опубликовало список жертв трагедии. Правительство Татарстана сообщило о намерении выплатить по одному миллиону рублей семьям погибших, и от 200 до 400 тысяч рублей — семьям пострадавших в результате нападения на школу.

13-40 В Сети появились первые кадры допроса подозреваемого в совершении нападения, Ильназа Галявиева. Ссылкой поделился интернет-ресурс Baza. По словам самого Галявиева, он совершил своё деяние «из ненависти и мести».

13-48 Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в результате нападения погибло 8 человек: учитель и семь учеников 8 класса: четверо юношей и три девушки. Информационный центр НАК также сообщил, что ранены 16 человек, из числа учащихся и сотрудников школы. В то же время Минздрав Татарстана сообщил о 21 раненом, доставленном в больницы Казани, из них 18 человек — дети, шестеро из которых находятся в реанимации.

13-48 По данным РБК, нападавший был учащимся Университета управления «ТИСБИ», но в апреле текущего года был отчислен из ВУЗа из-за академической задолженности. Сообщается, что Галявиев будет направлен на психиатрическую экспертизу. Также РБК, со ссылкой на источники в ФСБ, сообщил, что задержан 41-летний Равиль Мухамедшин, которого подозревают в причастности к произошедшему. Данную информацию подтвердил и канал Life.

15-05 ТАСС сообщил, что в Казань вылетел спецборт МЧС для эвакуации в столицу пострадавших в результате трагедии. Сообщается также, что на место событий вылетели министр здравоохранения Мурашко и министр просвещения Кравцов.

15-10 Президент Минниханов сообщил, что число жертв произошедшей трагедии возросло до девяти. Речь идёт о семи учащихся 8 класса, а также о двух взрослых — сотрудниках гимназии.

По информации, полученной Expert.ru от коллег из Республики Татарстан, находящихся на месте событий, сразу после произошедшего учащиеся всех учебных и дошкольных заведений Казани были распущены по домам. Здание самой гимназии №175 до сих пор оцеплено, там производятся следственные действия. Завтра, 12 мая, школы и техникумы Казани также функционировать не будут, по детским садам информации пока нет.

Также известно, что никто из силовиков при проведении операции не пострадал.