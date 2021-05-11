Украинские силовики проводят обыск в доме Медведчука

Украинские силовики проводят обыск в доме главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Как передаёт интернет-издание ZN.UA, следственные действия идут по улице Монтажников в Киеве.

Известно, что в настоящее время Медведчук вместе со своей семьёй временно проживает как раз по этому адресу, пока в его основном доме в Киевской области проводится капитальный ремонт.

По словам источника издания, внешнее оцепление территории дома обеспечивает спецподразделение СБУ «Альфа». При этом пока нет данных, в рамках какого дела проводится обыск.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил ввести санкции против восьми граждан и 19 компаний Украины. Среди фигурантов санкционного списка оказался, в том числе и Медведчук, а также его жена Оксана Марченко.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие это решение СНБО. Согласно, подписанному им документу, ограничения наложены на имущество оппозиционных политиков. Кроме того, санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами.

Между тем в СНБО объяснили, что в отношении Медведчука и его супруги расследуется уголовное дело по статье о финансировании терроризма.

