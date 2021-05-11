Увеличилось число жертв стрельбы в казанской школе

Увеличилось число погибших при стрельбе в казанской школе №175. Согласно последним данным, и количество возросло до девяти. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

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«Мы потеряли семерых детей, – цитирует главу республики ТАСС. – Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек».

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Ранее сообщалось, что в медицинские учреждения Казани поступили более 20 человек, получивших ранения в результате теракта в школе № 175. Среди них 18 детей, они находятся в Детской республиканской клинической больнице Татарстана. Из них шесть находятся в крайне тяжёлом состоянии – в настоящее время идут операции. Остальные пострадавшие с ранами, переломами и ушибами получают соответствующую их состоянию медицинскую помощь

Напомним, 11 мая в 09:30 мск в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи. Согласно официальной информации, нападавший ворвался в здание учебного заведения и открыл стрельбу по людям - ученикам и учителям. Также известно, что в школе прогремел мощный взрыв.

Имя нападавшего установлено, это 19-летний Ильназ Галявиев, который 4 года назад окончил это учебное заведение. Его удалось обезвредить и задержать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

