Ужесточение затронет все аспекты владения оружием

После терактов от властей ждут не только соболезнований, но и реальных действий, конкретных решений. Даже если террорист — 19-летний подросток, возомнивший себя высшим существом. И речь идет не только о наказании — предполагается, что руководство страны знает, как предотвратить подобные трагедии в будущем.

В голову к каждому не влезешь (хотя в соцсетях уже активно обсуждаются варианты того, кто и каким образом должен был «заметить и сообщить, куда надо»), но есть механизмы, которые затрагивают многих людей. Речь идет о доступе граждан к огнестрельному оружию. Теоретически процесс находится под контролем, но, видимо, его недостаточно. Глава государства Владимир Путин поручил правила контроля ужесточить.

«Отдельное поручение было дано Золотову с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», — заявил СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Такой подход вызвал в тех же социальных сетях двоякую реакцию: кто-то согласен с возможным ужесточением правил выдачи лицензий, другие же считают, что в первую очередь опять пострадают дисциплинированные граждане — охотники и спортсмены.

К слову, уже и сейчас процедура получения разрешения на оружие довольно непростая. Оборот оружия в России регулируется ФЗ «Об оружии», а также Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства.

Процедура состоит из нескольких этапов — медицинского обследования, получения охотничьего билета (без него разрешается только хранение оружия, но никак не его использование), обучения, обустройства места хранения.

«В целом можно сказать, что оборот оружия в России достаточно строго урегулирован, подчинен системе правил, направленных на обеспечение безопасности и надлежащего использования различных видов оружия. Закон об оружии установил, в частности, что граждане Российской Федерации являются субъектами, имеющими право на приобретение оружия. Однако приобрести оружие можно только после получения лицензии в Федеральной службе войск национальной гвардии, либо в ее территориальном органе. Стоит сказать, что Правила оборота оружия содержат перечень обстоятельств, препятствующих выдаче лицензии», — объясняет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Однако как отмечает к.ю.н., эксперт программы Международная экономическая безопасность Института мировой экономики и бизнеса РУДН Екатерина Шепелева, зачастую справки из различных инстанций, в том числе, психоневрологического диспансера, выдаются формально.

Кроме того, как отметил Дмитрий Песков, в действующих правилах есть определенные пробелы. «Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — пояснил пресс-секретарь президента.

Как отмечает Екатерина Шепелева, одна из законодательных лазеек касается того, разбирается оружие или нет. «Если не разбирается — оружие "готово" к использованию, грубо говоря. Например, “Сайга” может быть неразборным, и может использоваться как боевое оружие», — говорит эксперт.

Еще один аспект — возрастной. По закону потенциальному владельцу оружия должно быть не меньше 21 года. Но здесь есть исключения. Во-первых, есть те, кому по долгу службы положено носить служебное оружие. Во-вторых, в случае, когда речь идет о гладкоствольном оружии, возрастная планка опускается до 18 лет. Если верить СМИ, «казанский стрелок» был вооружен как раз гладкоствольным ружьем Hatsan ESCORT.

Стрелять по правилам

Собственно, возрастные ограничения — это первое, по чему «прошлись» чиновники и политики, комментируя трагедию. Так Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила поднять ту самую планку — до 21 года.

Но, по мнению Екатерины Шепелевой, доработки требуют и другие аспекты.

«Необходимо жестко определить субъектов владения оружия. Перед получением разрешительным документов на владение и использование оружия, субъектам необходимо ввести сдачу экзаменов (или нормативных испытаний), которые должны регулироваться на федеральном уровне. Поскольку у каждого субъекта РФ могут быть свои правила», — рассуждает эксперт, добавляя, что нужно также вывести из частного сектора продажу оружия, сделав ее естественной государственной монополией.

Как добавляет Мария Спиридонова, нужно не только совершенствовать практику применения уже имеющихся правил — внимание государства должно быть сосредоточено на обеспечении неуклонного исполнения всех норм закона.

Речь идет не только о выдаче справок и лицензий, но и о дальнейшем контроле. На этом акцентировала внимание рабочая группа комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, которая уже подготовила законопроект об ужесточении административного наказания за нарушение правил хранения и утерю оружия.