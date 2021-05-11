В Казани действует режим контртеррористической операции

В столице Татарстана введен режим контртеррористической операции (КТО). Во всех школах города отменены занятия второй смены, сообщает «Интерфакс».

Утром 11 мая стало известно о стрельбе в школе №175 Казани, по данным МВД нападавшие ворвались в здание школы и открыли стрельбу по людям - ученикам и учителям образовательного учреждения. Жертвами атаки стали один учитель и не менее шести детей. Во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили ранения.

Ранее сообщалось, что один из преступников задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. По словам представителя МВД Ирины Волк, в школе продолжаются следственные действия. Второй преступник, по сообщению СМИ, ликвидирован сотрудниками полиции.

«Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО», - сообщила Ирина Волк.

Ранее Telegram-канала Baza сообщал, что одному нападавшему 19 лет, по сведениям «Интерфакса» — 17 лет. По делу о нападении на школу задержан предполагаемый сообщник подростков 41-летний Рамиль Мухамедшин.

Изданию «Ведомости» в правоохранительных органах сообщили, что в результате нападения на школу в Казани жертвами стали 9 человек и 11 получили ранения. Число раненых к настоящему моменту возросло до 30 человек.

