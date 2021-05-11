В Казани отменили режим КТО, который ввели после нападения на школу

Управление ФСБ РФ по Татарстану отменило режим контртеррористической операции (КТО), который был введён на части территории Советского района Казани после стрельбы в школе №175.

«С 14:30 мск 11 мая 2021 года в пределах территории проведения КТО правовой режим контртеррористической операции отменен», – заявили в ведомстве.

При это в региональном Управлении ФСБ напомнили, что в связи с произошедшим «преступлением террористической направленности» в гимназии №175 на части территории Советского района Казани проводилась контртеррористическая операция. Режим КТО действовал здесь с 10:10 мск на территории, ограниченной улицами Джаудата Файзи – Мамадышский Тракт – Магистральная – Хайдара Бигичева.

В ходе этого правового режима была установлена личность террориста, осуществившего стрельбу из огнестрельного оружия он был задержан. При нем обнаружено охотничье ружье и патроны к нему. Имя нападавшего установлено, это 19-летний Ильназ Галявиев, который 4 года назад выпустился из этого учебного заведения.

Ранее сообщалось, что увеличилось число погибших при стрельбе в казанской гимназии №175. Согласно последним данным, количество жертв казанского стрелка возросло до девяти. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы потеряли семерых детей, – подчеркнул он. – Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек».

Напомним, 11 мая в 09:30 мск в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи. Согласно официальной информации, нападавший ворвался в здание учебного заведения и открыл стрельбу по людям – ученикам и учителям. Также известно, что в школе прогремел мощный взрыв.

В медицинские учреждения Казани поступили более 20 человек, получивших ранения в результате теракта школе № 175. Среди них 18 детей, они находятся в Детской республиканской клинической больнице Татарстана. Из них шесть крайне тяжёлые.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.