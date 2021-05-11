В Минприроды подсчитали, на сколько лет в России хватит нефти и газа

При текущем уровне добычи запасов нефти в России хватит на 59 лет, природного газа на 103 года, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

«Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице», - рассказал чиновник. Он уточнил, что в стране есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку.

Для получения точных данных необходимо «развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах».

«Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды», - прокомментировал Козлов в интервью газете РБК.

Он уточнил, что разработка трудноизвлекаемой нефти в разы выше по себестоимости, а также «подпирает стоимость конечного продукта». При этом новые технологии позволяют создавать рабочие места в стране, не только в добыче и переработке, но и в смежных областях, таких как нефтесервис, добавляет чиновник.

