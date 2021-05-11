В Москве откроют первый в столице центр услуг для креативных индустрий

В Москве откроется первый в городе центр услуг для креативных индустрий.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития российской столицы Алексея Фурсина, московские власти планируют в конце мая – начале июня открыть центр услуг для креативных индустрий в одном из креативных пространств.

Чиновник при этом подчеркнул, что за несколько дней предполагается определить конкретную площадку для создания центра. Кроме того, Фурсин уточнил, что сейчас в столице функционируют 18 центров услуг для предпринимателей, при этом часть из них оказываются в режиме онлайн.

У центра будет тот же принцип работы, но с ориентиром только на креативный сектор. Уже известно, что московские предприниматели смогут здесь получать консультации, образовательные услуги, помощь в оформлении документов, открытии бизнеса и многое другое, передаёт ТАСС.

Наша справка

К сектору креативных индустрий относятся различные виды деятельности, которые основаны на интеллектуальной деятельности и авторском праве. Речь идёт о дизайне, архитектуре, музыке, кино, телевидении, радио, рекламе, исполнительских и визуальных видах искусства, анимации, ремесле, моде, издательской деятельности и др.