В Москве выделили земельный участок под развитие мясоперерабатывающего завода «Коломенское»

Новый производственный корпус мясоперерабатывающего завода «Коломенское» появится на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«В рамках масштабного инвестиционного проекта в районе Нагатино-Садовники появится новый производственный корпус по переработке мяса общей площадью более 5 тысяч квадратных метров. Московский мясоперерабатывающий завод «Коломенское» инвестирует в его создание около 200 миллионов рублей», – сказал заместитель мэра.

С 1988 года завод «Коломенское» производит колбасы и мясные деликатесы из отечественного мясного сырья. В его ассортименте более 200 наименований различной продукции. Предприятие оснащено современным оборудованием, здесь работает собственная бактериологическая и химическая лаборатория.

«Участок, на котором появится новый корпус, прилегает к уже действующей промышленной площадке предприятия, расположенной по проспекту Андропова. Это позволит ООО ММЗП «Коломенское» нарастить мощности и расширить производство, создав почти 60 новых рабочих мест», – уточнил руководитель департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

С начала года это уже восьмое решение о предоставлении земли без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составит свыше 5 млрд рублей. Одно из последних решений – предоставление земельного участка на востоке Москвы под строительство промышленного технопарка. Реализация проекта, в который планируется вложить 500 млн рублей, даст городу 185 новых рабочих мест.