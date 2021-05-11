В России могут ввести «добровольный запрет» на кредитование

В Госдуме предлагают разработать механизм, с помощью которого граждане смогут отказаться от получения кредитов, указав это в кредитной истории, пишет РБК, ссылаясь на документы, подлинность которых подтвердил замглавы думского комитета по финансовому рынку Антон Гетта. Инициаторами нового закона являются депутаты и участники финансового рынка, который предлагают принять два законопроекта с поправками в Гражданский кодекс, законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях».

По мнению специалистов, данные меры помогут защитить россиян от преступников, которые берут кредиты по подложным документам, а также с помощью социальной инженерии заставляют их оформлять займы, а полученные деньги переводить преступникам. Гетта пояснил, что оспорить в суде выдачу таких кредитов практически невозможно.

Финансисты рассказали, что в случае принятия новых законов граждане сами смогут вводить и отменять запрет выдавать кредиты на их имя при помощи сайта Госуслуг или самих банков. Уточняется, что запрет вступит в силу в течение семи дней после подачи заявки и будет отражен на титульной части кредитной истории. В случае подачи заявки на кредит во время действия запрета будет выдан отказ. Снять запрет можно в течение десяти дней на сайте Госуслуг.

