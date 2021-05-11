В России за сутки выявлено 8,1 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявлено еще 8 115 случаев коронавируса, передает оперштаб. В общей сложности в стране зафиксировано 4 896 842 случая коронавирусной инфекции, скончались 113 976 человек и 4 509 915 успешно перебороли заболевание. За последние сутки выписаны 7 009 человек, 329 пациентов умерли.

На первом месте среди регионов по распространению коронавирусной инфекции продолжает оставаться Москва в столице зафиксировано 2 628 новых случаев COVID-19, 61 человек умер, еще 2 051 пациент выздоровел.

В пятерку вошли Санкт-Петербург (+717), Московская область (+615), Ростовская область (+172) и Воронежская область (+132).

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Республике Алтай (+3), в Магаданской области (+2) Сахалинской области (+1). Ни одного заболевшего не зафиксировано в Еврейской АО, в Ненецком АО и в Чукотском АО.

