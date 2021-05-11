Выборы в Индии: коронавирус играет за левых

В Индии бушует коронавирус. Счет погибших идет на сотни тысяч, заболевших — на десятки миллионов. Политической жертвой пандемии рискуют стать премьер-министр Нарендра Моди и его крайне правая Бхаратия джаната парти. А вот их оппоненты из левого лагеря, в числе которых местные коммунисты, напротив, могут считаться одними из немногих выгодоприобретателей коронавирусного кризиса.

Местные выборы, которые прошли в пяти штатах, стали в этом мае главным политическим событием Индии и оказались для правящей Бхаратия джаната парти тревожным «звоночком». Судя по уже окончательно подведенным итогам, Моди и его сторонники потерпели серьезное поражение.

Особенно неприятными для премьер-министра стали результаты подсчета голосов в штате Западная Бенгалия — ему очень хотелось если не победить в этом экономически развитом регионе, традиционно являющемся оплотом левых, то хотя бы улучшить там позиции своей партии. Опросы общественного мнения и действия индийского центризбиркома, скорректировавшего правила выборов так, чтобы создать преимущество для партии Моди, убеждали, казалось бы, что в этом нет ничего невозможного. В конце концов, большинство населения Западной Бенгалии — индуисты. А ведь именно их защитником числит себя Бхаратия джаната парти.

Однако результат подсчета голосов оказался обескураживающим. Сокрушительную победу в Западной Бенгалии одержали местные левые — Всеиндийская партия Тринамул, существенно улучшившая свои позиции в местной законодательной ассамблее.

Потерпела Бхаратия Джаната партии поражение и в Керале: там, несмотря на все усилия, Моди так и не удалось завоевать голоса местных избирателей. Успеха в штате добился Левый демократический фронт — коалиция, ведомая Коммунистической партией Индии (марксистской). Надо сказать, что пандемия в индийских условиях и в целом, как оказалось, подыграла местным левым, которых здесь много в самых разнообразных вариантах — от маоистских повстанцев, насаждающих свою «правду» силой оружия до вполне системных и респектабельных коммунистов и социалистов.

Левые идеи совершенно не вызывают в местном обществе отторжения. Разочароваться в них индийцы попросту не имели возможности — так уж складывалась история их страны. Поэтому здесь «Сталин» — имя положительного персонажа фильма, а то и просто имя, которым называют детей. Например, некто Мутхувел Карунанидхи Сталин на нынешних выборах преуспел в штате Тамилнад.

Традиции — плохой помощник в борьбе против вируса

Коронавирус как бы невзначай наносит удар по самому стержню идеологии правящей партии, которая позиционирует себя как носитель индийской традиции и почвеннических медленных перемен — в противовес бездумной гонке за прогрессом. Моди и так с каждым годом становится все труднее разыгрывать карту защитника индуистских «духовных скреп» — это показали еще события 2019 года, когда была принята новая редакция закона о гражданстве.

Закон дает право на получение индийского паспорта миллионам мигрантов и беженцев из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, но только при одном условии: если те — верующие дхармических религий. То есть, не мусульмане. Между тем, именно последние, а отнюдь не индуисты, джайны и последователи буддизма, составляют подавляющее большинство тех, кто приехал в Индию в поисках лучшей доли. В результате после принятия новой редакции закона разразился скандал: начались протесты, и в ряде штатов заявили, что выполнять требования закона о гражданстве не будут.

В этом году защита традиций подвела Моди еще сильнее. Он не решился отменить Кумбха Мелу — традиционный многодневный фестиваль индуистов, в котором участвуют миллионы людей. Казалось бы, очевидный факт, что любые массовые скопления людей в стране, где буквально буйствует пандемия, — это угроза столь же массовых заражений. Но боязнь растерять электоральное ядро партии оказалась для Моди сильнее любых угроз. Итог — взрывной, катастрофический рост числа заболевших и летальных исходов.

Индийская коронавирусная статистика свидетельствует о четкой тенденции: в регионах, где у власти находятся левые, с пандемией справляются успешнее, чем там, где командует правящая партия. Там местные руководители чаще объявляют карантин, более успешно проходит вакцинация. В Бхаратия джаната парти это осознают, но устраивающих Индию объяснений придумать не в состоянии.

Можно, конечно, напоминать избирателям о том, что левые находятся в лучших условиях, чем правые. Под их контролем штаты, где население очевидно сознательнее. Та же Керала может похвастать очень серьезным даже для современной Индии достижением — поголовной грамотностью местных взрослых. Но такого рода аргументация будет сродни дискуссии о том, что первично: курица или яйцо. Левые ли обеспечили всеобщую грамотность и сознательность населения, или грамотное население проголосовало за левых?

В любом случае, за борьбу с пандемией в масштабах всей страны отвечает премьер-министр и его команда. А они, как показывают события, разворачивающиеся во второй в мире по населению стране, эту борьбу проигрывают.

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