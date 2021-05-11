«Единая Россия» присоединяет Донбасс

Бывшие участники вооруженных формирований самопровозглашенных республик востока Украины становятся полноправными участниками российской предвыборной кампании. Таков смысл заявления, которое накануне сделал в Ростове-на-Дону, ставшем после 2014 года «хабом» для многих мероприятий, связанных с событиями на Украине, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Цели и задачи “Единой России” и Союза добровольцев Донбасса совпадают. Это сохранение русского мира, русского языка и русского генетического кода», —- заявил он после заседания Совета командиров Союза и озвучил вслед за этими, выдержанными в эпическом стиле, фразами совершенно конкретные планы.

«Единая Россия» представляет возможность широкому кругу общественных организаций и объединений принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, а также региональных, городских парламентов, сельских поселений, сообщил Турчак. По его словам, это широкая «воронка» — на сегодняшний день порядка половины кандидатов представляют волонтерские, добровольческие организации, одной из которых как раз и является Союз добровольцев Донбасса.

Донбасс один, сценариев — четыре

Заявления Турчака, а главное сам факт участия одного из лидеров правящей партии в мероприятии организации, которую в соседней Украине считают незаконным собранием сеператистов, представляют собой новый поворот, после которого граница между российской внутренней и внешней политикой становится довольно размытой, говорят опрошенные Expеrt.ru политологи и политики.

Эксперты видят в ростовской встрече шаг к одному из четырех возможных сценариев.

1. Перенос избирательной кампании одной из российских политических партий на территории, находящиеся за пределами границ РФ, может открыть ящик Пандоры. Ссылки на то, что большинство населения ЛДНР получили после 2014 года российские паспорта, позволяют применить такую же логику и в ряде других непризнанных или частично признанных образований: в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье.

2. «Единая Россия» подает пример другим российским партиям. Если правящая партия считает возможным ведение своей предвыборной кампании на сопредельных территориях, то почему то же самое возбраняется делать любым другим? Тем более, что для партий ярко выраженной патриотической окраски — «Родины», ЛДПР, частично КПРФ — подобный выход на оперативный простор является даже более логичным, чем для правящей, которую положение обязывает вести себя более осмотрительно.

3. «ЕР» сделала решительную заявку на подтягивание той части избирателей, для которой она выглядит недостаточно последовательной в защите «русского мира». В отличие от более радикальных непарламентских партий, правящая партия может позволить себе не только лозунги, но и практические действия. Уже сегодня «ЕР» (а по факту Российская Федерация) передает автомобили скорой медицинской помощи и лекарства для постковидной реабилитации в рамках гуманитарной помощи населению Донбасса.

Не обязанные, в отличие от депутатов Госдумы, соблюдать официозный тон, представители Союза добровольцев Донбасса (СДД) сделали в понедельник заявления, которые проливают свет на подноготную ростовских встреч.

«Мы пока не много понимаем в политике, но зато мы знаем, что такое честь и справедливость», — заявил лидер СДД, бывший глава ДНР Александр Бородай. В он не скрывал своей уверенности в том, что «в случае обострения конфликта на Донбассе, в случае наступления ВСУ, обязательно придут русские добровольцы. Мы к этому готовимся». А в минувший понедельник подчеркнул, что СДД пойдет на предстоящие выборы вместе с «Единой Россией».

Вовлечение в трансграничную политику людей, не много, по их собственным словам, понимающих в политике, но всегда готовых с оружием в руках противостоять вооруженным силам Украины, может означать смену акцентов в подходах Москвы к процессу урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Это четвертый сценарий, который видят эксперты.

Соло на национальных чувствах

Знающий обстановку директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов говорит, что хотя полмиллиона обладателей российских паспортов в Донбассе — сами по себе ресурс, за привлечение которого стоит побороться, все же основной адресат «донбасской» политики ЕР находится внутри России.

«В правящей партии совсем не принимают как данность, что ей удастся автоматически подтвердить этот статус на предстоящих выборах в Госдуму, — полагает Мартынов. — Вот почему в ЕР ищут способы понравиться тому избирателю, который воспринимает ее как партию чиновников, далеких от чаяний народа. Отношение к республикам Донбасса у россиян совершенно единодушное — их воспринимают как часть России культурно и цивилизационно. Соответственно, для ЕР совсем не лишним будет привлечь на свою эту часть народа, тем самым заодно отняв электорат у других партий, которые тоже играют на национальных чувствах».

По мнению Мартынова, ростовские заявления Турчака следует относить скорее к своего рода «оговоркам по Фрейду», чем к преднамеренной отправке сигналов о том, что Москва находится накануне признания независимости донбасских новообразований.

«Конечно, всё, что исходит от лица представителя правящей партии, имеет больший вес, чем те же слова, сказанные оппозиционным политиком, — говорит политолог. — Но Турчак, по большому счету, не выдал никаких особых секретов. Президент Путин прямо заявляет о поддержке Россией населения Донбасса, а Москва официально выступает «адвокатом» самопровозглашенных республик в Минском процессе. Если предвыборная кампания единороссов станет катализатором процессов мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины — то и карты им в руки, это следует только приветствовать независимо от того, как бы кто ни относился к "Единой России"».

Тем не менее, Москва в лице Турчака (если даже его слова были оговоркой, как полагает Мартынов) сделала шаг к легитимизации самопровозглашенных республик Донбасса. Трудно иначе трактовать фразы «у нас одни [с руководителями СДД] цели» и «одна из таких миссий приурочена к дням независимости республик». До сих пор ЛДНР в Москве официально именовались «отдельными районами Донецкой и Луганской областей», ни о какой независимости которых речи не шло.

Эта смена акцентов может быть следствием превращения «нормандского процесса» в политический долгострой, полагает Мартынов. Нормандский формат разрушается целенаправленно из Киева — а точнее, из Вашингтона, где не видят своего места в этом процессе. Апрельские предложения Москвы о механизме предотвращения столкновений между частями ВСУ и донбасскими формированиями не нашли понимания в Киеве. Представители Германии и Франции не предложили вообще ничего, кроме деклараций в духе «мы за все хорошее и против всего плохого».

К манипуляциям готовы

Маловероятно, что заявления Турчака в Ростове-на-Дону делались с целью послать какой-то месседж из Кремля партнерам по Нормандской четверке, возражает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. По его мнению, перенос российской предвыборной борьбы на сопредельные территории вызван тем, что это может оказать критическое воздействие на внутриполитические перипетии думской кампании.

Абзалов делает такое заключение на том основании, что голоса зарубежных избирателей, с точки зрения российской выборной системы, экстерриториальны, и участвующие в выборах партии вправе манипулировать ими по своему усмотрению. Он подчеркивает, что в данном случае такие манипуляции являются абсолютно законными.

«Полмиллиона избирателей в Донбассе, плюс имеющие право голоса на российских выборах жители Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья — это очень солидный ресурс, который при этом не привязан ни к какому конкретному избирательному округу в РФ, — отмечает политолог. — Это значит, что руководители партийных предвыборных штабов могут перебрасывать полученные голоса «мобильных» избирателей порциями в те округа на территории РФ, где будет складываться неочевидная ситуация, и несколько тысяч лишних голосов могут решить исход выборов».

«Единая Россия» сейчас стремится освоить территорию (географическую и электоральную), которая до сих пор было преимущественно вотчиной оппозиционных партий — «Родины», ЛДПР, «За правду» (слилась со «Справедливой Россией» в преддверии выборов 2021). Но успех единороссам в Донбассе вовсе не гарантирован, и не только из-за того, что они пытаются «вскочить в последний вагон», считает Абзалов.

«У единороссов в предвыборной агитации есть существенные ограничения, которых нет у других партий, — отмечает он. — «ЕР» как правящая партия не может выдвигать лозунги, которые находят самый живой отклик у экстерриториального избирателя, а именно — воссоединение с Россией или официальное признание независимости ДНР и ЛНР. А «Родина» и эсеры — могут. Единороссы поэтому будут напирать на поставки гуманитарной помощи и прочие прагматические составляющие, в то время как другие партии сделают упор на идеологию. Что предпочтут донбассцы, предсказать нелегко, но что партийные расклады по итогам голосования там будут сильно отличаться от средних по России — это наверняка», — прогнозирует Абхзалов.

Он соглашается с Мартыновым в том, что «поход» единороссов на Донбасс убивает одним выстрелом двух зайцев. Вторым таким «зайцем» является привлечение на сторону ЕР правоконсервативного сегмента избирателей. Это очень примечательная если не трансформация, то редакция формата идеологии правящей партии. В Кремле всегда опасались радикализации оппозиционных партий накануне выборов в Госдуму, но встреча Турчака с лидерами СДД показала, что даже для пропрезидентской партии такая радикализация не является чем-то совершено невозможным.

Следуя в кильватере мейнстрима

«Братание» между единороссами и добровольцами Донбасса — верный признак того, что в Кремле готовы пересмотреть отношения с непризнанными республиками в сторону еще более открытой их поддержки, чем до сих пор, полагает советник председателя партии «Родина» Владимир Кудашов.

«Мы давно видим определенную последовательность событий: когда те или иные идеи и лозунги провозглашаются оппозиционными партиями, правящая партия их полностью игнорирует. Но как только эти идеи становятся мейнстримом, «Единая Россия» моментально заявляет свое авторство на них. Мы это ярче всего увидели при воссоединении Крыма — мы выдвигали лозунг «Крым наш» задолго до 2014 года. А после того, как воссоединение состоялось, единороссы стали говорить, что это именно они выступали застрельщиками возвращения Крыма в лоно России», — говорит политтехнолог.

Кудашов не исключает, что в случае с самопровозглашенными республиками Донбасса правящая партия готовится совершить точно такое же «переобувание в прыжке».

«Я не удивлюсь, если те идеи, которые с таким трудом продавливаются Алексеем Журавлевым (лидер «Родины» и депутат Госдумы — прим. Expert.tu), “Единая Россия” возьмет в свою повестку. Например, придать СДД статус аналогичный тому, какой имеют ветераны Афганистана. Ну что ж, мы будем этому только рады», — допускает Кудашов.

Он считает, что в Донбассе у «Родины» намного больше потенциальных избирателей, чем у «Единой России», и объясняет это отсутствием необходимости для непарламентской партии скрывать реальное намерение присоединить к России эти территории в исторической перспективе. Партия видит свою электоральную территорию не только в сопредельных государствах, но и всюду, где проживают русские, включая Манхэттен, говорит Кудашов.

Что же касается окончательной позиции, которую России следует занять по урегулированию в Донбассе, то эксперты полагают, что в Москве ее сформулируют не раньше, чем состоится встреча президентов РФ и США, пока намеченная на июнь.