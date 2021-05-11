Юань начал новый раунд соревнования с долларом

11 мая 2021 года курс юаня вырос на 171 базисный пункт, до 6,4254 юаня за доллар. До этой отметки курс, привязанный к динамике доллара, поднял Народный банк Китая (НБК), пойдя на этот шаг в связи с ослаблением индекса американской валюты, а также — слабостью мировой экономики из-за пандемии.

Таким образом, курс юаня находится на максимальном значении с 19 июня 2018 года. При этом, по прогнозу «Сина цайцзин» со ссылкой на китайских экспертов, который приводит агентство ТАСС, в течение мая курс китайской валюты будет находиться в диапазоне от 6,45 до 6,6 юаня за доллар.

Напомним, что 29 мая 2020 года Народный банк понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар. А в начале 2021 года глава департамента денежно-кредитной политики НБК Сунь Гофэн заявил, что колебания юаня к доллару в этом году будут нормой. Он подтвердил намерение правительства КНР поддерживать «стабильность курса китайской валюты в разумном и сбалансированном диапазоне».

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Все по плану

С 2020 года в Китае действует пятилетний план, который подразумевает укрепление национальной валюты, напоминает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. И как следствие — подъем внутреннего спроса, а также достижение положительной разницы в процентных ставках с развитыми странами, что должно обеспечить приток капитала в Китай и подстегнуть экономический рост.

Зная последовательность китайских властей в выполнении своих планов, плюс директивный порядок управления экономикой, можно быть уверенным в том, что юань продолжит укрепляться. В течение 2020 года юань укрепился с 7,06 до 6,4 юаня за доллар. В 2021 году, прогнозирует аналитик, мы можем увидеть укрепление с 6,4 до 6 юаней за доллар, как минимум. Это примерно 10%-ное укрепление, которое ровно на столько же увеличит благосостояние внутренних китайских потребителей, сделает страну богаче и способной потреблять произведенные ей же самой товары и услуги. И это курс на некий изоляционизм, который в условиях пандемии и обилия экономических санкций совершенно естественен и разумен.

Для России укрепляющийся юань, к сожалению, не отменяет перманентно ослабевающего курса рубля, который является главным козырем при экспорте, добавляет Алексей Антонов. России тоже следовало бы укреплять нацвалюту, чтобы увеличить внутренний спрос, но наши амбиции на международной арене настолько высоки, что напитать их может только растущий экспорт ресурсов. А внутренний спрос был и остается слабым, и его развитие заняло бы еще 10-15 лет, которых у экономики, находящейся под санкциями, и у политических элит нет.

Американцы могут задействовать свой план

В основе укрепления китайского юаня лежит некоторый дифференциал в курсе монетарных политик США и других стран, в том числе Китая, поясняет старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Несмотря на усиливающееся инфляционное давление, ФРС, в отличие от НБК и других центральных банков, настойчиво отрицает риски выхода темпов роста цен за пределы планово-прогнозных ориентиров.

Таким образом, указывает аналитик, ФРС пытается придать американской экономике максимальный импульс роста. Одновременно с этим финансовый регулятор отрицает и возможность ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем, из-за чего растет отставание в «жесткости» денежно-кредитной политики США от других стран и, как следствие, американский доллар оказывается все слабее по отношению к конкурентам.

Именно поэтому инвесторы очень внимательно следят за инфляционной темой. Как раз в эту среду, 12 мая, выйдут апрельские данные по уровню инфляции в США. Консенсус-прогнозы подразумевают, что годовой показатель в апреле подпрыгнул с 2,6%, что и так уже выше таргета ФРС, до 3,6%.

Участники торгов предполагают, что столь высокие показатели инфляции могут вынудить американского регулятора сменить «голубиную» риторику на «ястребиную», вопреки своим предыдущим обещаниям. Если ФРС действительно на это пойдет, говорит Александр Розман, это станет триггером к смене нисходящего тренда по доллару в пользу восходящего по отношению к широкому спектру других валют. В этой ситуации юань, который уже сейчас достиг важной зоны сопротивления 6,40-6,50 за доллар, начнет слабеть, а первой целью снижения курса китайской валюты станут отметки 6,7-6,8 юаня за доллар.

У российского рубля, добавляет Александр Розман, очень похожая ситуация — отечественная валюта также достигла важной зоны сопротивления 73-74 рубля за доллар. И если история с инфляцией в США, а также сменой риторики ФРС в пользу более «ястребиной» получит развитие, российская валюта начнет снижаться к доллару, а первой целью этого снижения станут отметки 76-77.

Стоит выделить два основных фактора роста китайской экономики, добавляет также аналитик. Как это ни странно, но именно Китай, можно считать основным бенефициаром гигантских программ поддержки граждан США в 2020-2021 годах. Это хорошо видно по тому, что в этот период динамика внутреннего потребления в Китае оставалось слабой, однако — стремительно нарастало сальдо торгового баланса страны.

Второй важный момент — это кредитование, последние данные по объему выданных займов в Китае говорят, что население рекордными темпами занимает для наращивания потребления. Причем, судя по стремительному росту импорта, предпочитая иностранные товары отечественным.