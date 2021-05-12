Акции дня: бумаги «Роснефти» растут в ожидании отчетности

В лидеры торгов по итогам дневной сессии на Мосбирже вышли акции компании «Роснефть» в среду, 12 мая. За день бумаги подорожали на +3,12% до 548,60 рублей за акцию.

В пятницу, 14 мая «Роснефть» представит финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2021 года, что подстегнуло трейдеров покупать акции. Ранее также совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год на общую сумму 73,55 млрд рублей или 6 рублей 94 копеек на одну обыкновенную акцию. Закрытие реестра состоится 15 июня 2021 года. Последняя возможность купить акции с «дивами» с учетом выходных дней будет у трейдеров 11 июня.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,06% до 3654,14 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,41% до 1546,34 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:03 мск составила 69,4 долларов за баррель (+1,24%). Российская валюта слабела – 74,46 рублей за доллар.