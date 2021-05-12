Зерно пошло в рост

Как поспорили совет с союзом
Прозвучавший накануне ответ зерновых трейдеров аналитикам не приглушил, а раззадорил интерес к ситуации на этом рынке, при том, что поводом для него стала тема разогрева цен. Компания «Совэкон» в еженедельном мониторинге от 11 мая сообщила о росте экспортных цен на российскую пшеницу. По ее данным, за время майских праздников они выросли на 21 доллар, до 274 доллара за тонну.
Союз экспортеров зерна в тот же день откликнулся заявлением, назвав эти данные сильно преувеличенными. По сведениям организации, до 10 мая закупочные цены на зерно поменяли только два экспортера, а цена пшеницы на Чикагской бирже и вовсе снизилась с 282,5 до 272,89 доллара за тонну.
«Что касается внутренних цен, то они могут повышаться только локально, и то в случае, если кому-то из экспортеров надо будет срочно выполнить контракт», — сказано в заявлении СЭЗ. Это, видимо, и относится к упомянутым «двум экспортерам»: по данным союза, в одном случае рост был небольшой — с 14,7 тыс. до 14,9 тыс. рублей за тонну (без НДС), а в другом увеличение было более выраженным — с 14,3 тыс. до 14,8 тыс. рублей за тонну пшеницы с содержанием протеина 12,5% (цены указаны за 4 и 11 мая соответственно).
Союз экспортеров постарался также предупредить беспокойство по поводу объемов экспорта. По данным организации, в апреле было вывезено втрое меньше зерна, чем за аналогичный месяц прошлого года — 1,6 млн тонн против 4,6 млн тонн, из них 0,8 млн тонн пшеницы против 3,6 млн тонн соответственно. С 1 по 10 мая вывезли 0,5 млн тонн зерна, из них 0,25 млн тонн пшеницы, что существенно меньше объемов год назад: 1,17 млн и 0,75 млн тонн соответственно.
Экспортеры продовольствия в последние месяцы не раз становились объектом критики со стороны властей. Именно ростом экспорта президент и правительство объясняют рост цен на продукты питания на внутреннем рынке. Этим, вероятно, объясняется повышенная чувствительность объединения трейдеров к сообщениям о росте цен на зерно. Какова же реальная ситуация?
Цены на хлеб придется сдерживать
И все же мировые биржевые цены на пшеницу в апреле взлетели на 30% на торгах в США, указывает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В мае после столь резкого подъема котировки стабилизировались и находятся в небольшом диапазоне. Снижение произошло лишь от его пика 7 мая — на 2,5% к 12 мая. Однако даже в границах этого коридора цены с 3 по 10 мая поднялись на 1%, а с 3 по 12 мая — на 3,7%. Это связано с общей продовольственной инфляцией в мире, последствиями локдаунов во многих странах, нарушения производственных и логистических цепочек, вливаниями средств со стороны ведущих центробанков, объясняет эксперт.
Таким образом, констатирует Марк Гойхман, в целом рост мировых цен продолжается, хотя и меньшими темпами. Их локальная коррекция в последние дни не отменяет этого общего тренда. Соответственно, данной динамике следуют и российские экспортные цены. При столь высоких котировках становится все выгоднее осуществлять поставки за рубеж. Именно поэтому происходит активизация экспортёров в портах со второй половины апреля.
В таких условиях производителям выгоднее направлять продукцию на вывоз, по сравнению с внутренним рынком. Это может привести к сокращению запасов у внутренних потребителей, повышению спроса и цен. Но, с другой стороны, оптовые цены на зерно и розничные на хлебобулочные изделия стратегически важны для населения и жестко отслеживаются правительством.
Поэтому, в случае дальнейшего подорожания пшеницы будут использоваться механизмы сдерживания, уверен Марк Гойхман. Такие, как изменение экспортных пошлин, применение квот на вывоз, расширенные поставки из Росрезерва и пр. Соответственно, можно предположить, что внутренние цены на пшеницу и хлеб окажутся в течение года в пределах общей инфляции или немногим превысят ее. Изменение цен вряд ли составит более 8-10%.
Мировые цены растут на многие виды продовольствия
Несмотря на то, что рост цен на пшеницу на внутреннем рынке был пока незначительным, говорить о том, что цены не будут расти и дальше, нельзя. Рост, скорее всего, будет, и это вызвано сразу несколькими объективными причинами, полагает управляющий партнёр Advice Finance Сергей Смит.
Во-первых, объясняет он, за последнее время отмечается активный рост на прочие пищевые продукты и сырье для их производства. Например, цены на кукурузу подскочили с октября 2020 года на 120%. Это, кстати, привело к росту потребления той же пшеницы, в частности, в Китае. Цены на сою поднялись почти в 2 раза, с 850 до 1650 долларов за бушель. Выросли цена на свинину, на сахар. И пшеница рано или поздно окажется в этом списке считает эксперт.
Во-вторых, продолжает Сергей Смит, на международном рынке пшеница подорожала с начала года практически на 20 % за бушель, с 606 до 750 долларов. Это неминуемо приведет к тому, что продавцы с внутреннего российского рынка уйдут на внешний, поскольку это выгоднее и дает большую маржу. В итоге, заключает аналитик, недорогая пшеница, запасы которой пока сдерживают рост цен, начнет активно экспортироваться и эти запасы на внутреннем рынке рано или поздно закончатся, а цены вырастут.
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