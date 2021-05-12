Зерно пошло в рост

Как поспорили совет с союзом

Прозвучавший накануне ответ зерновых трейдеров аналитикам не приглушил, а раззадорил интерес к ситуации на этом рынке, при том, что поводом для него стала тема разогрева цен. Компания «Совэкон» в еженедельном мониторинге от 11 мая сообщила о росте экспортных цен на российскую пшеницу. По ее данным, за время майских праздников они выросли на 21 доллар, до 274 доллара за тонну.

Союз экспортеров зерна в тот же день откликнулся заявлением, назвав эти данные сильно преувеличенными. По сведениям организации, до 10 мая закупочные цены на зерно поменяли только два экспортера, а цена пшеницы на Чикагской бирже и вовсе снизилась с 282,5 до 272,89 доллара за тонну.

«Что касается внутренних цен, то они могут повышаться только локально, и то в случае, если кому-то из экспортеров надо будет срочно выполнить контракт», — сказано в заявлении СЭЗ. Это, видимо, и относится к упомянутым «двум экспортерам»: по данным союза, в одном случае рост был небольшой — с 14,7 тыс. до 14,9 тыс. рублей за тонну (без НДС), а в другом увеличение было более выраженным — с 14,3 тыс. до 14,8 тыс. рублей за тонну пшеницы с содержанием протеина 12,5% (цены указаны за 4 и 11 мая соответственно).

Союз экспортеров постарался также предупредить беспокойство по поводу объемов экспорта. По данным организации, в апреле было вывезено втрое меньше зерна, чем за аналогичный месяц прошлого года — 1,6 млн тонн против 4,6 млн тонн, из них 0,8 млн тонн пшеницы против 3,6 млн тонн соответственно. С 1 по 10 мая вывезли 0,5 млн тонн зерна, из них 0,25 млн тонн пшеницы, что существенно меньше объемов год назад: 1,17 млн и 0,75 млн тонн соответственно.