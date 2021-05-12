Авиаперевозки: дело запахло керосином

Восстановление авиасообщения с зарубежными странами после пандемии вполне может привести к резкому всплеску цен на авиационный керосин, считают российские власти, и их мнение вполне обоснованно. Сейчас спрос на этот вид топлива остается невысоким, но с возобновлением активных международных авиаперевозок он может вырасти кратно. Предвидя такое развитие ситуации, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает целесообразным для нефтяных компаний нарастить запасы авиакеросина.

В протоколе заседания биржевого комитета ФАС, на который ссылается ТАСС, сказано, что нефтяные компании должны «обеспечить достаточность предложения на рынке керосина в целях недопущения роста цен на него в случае восстановления авиасообщения». Ранее, напоминает агентство, правительство аналогичным образом рекомендовало нефтяным компаниям нарастить коммерческие запасы бензина: к 1 июня 2021 года до 1,8 млн т, а к 1 мая — до 1,6—1,7 млн т.

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Таким образом, ФАС озвучила стандартные рекомендации — увеличить объемы продажи бензина на российском рынке (в том числе на бирже), а также указала на необходимость воспрепятствовать резкому росту стоимости бензина и дизеля.

Между тем, перспективы авиаперевозок в первую очередь зависят от темпов общемировой вакцинации и снижения числа заболевших, уверен руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Он отмечает, что авиасообщение возобновляется со все большим количеством стран, и несмотря на запрет летать в очаги распространения болезни, одновременно являющиеся популярными туристическими направлениями (например, Турция и Индия), авиакомпании постепенно вернутся к практически докризисному режиму работы.

Поэтому ФАС и предлагает нарастить запасы авиатоплива, уверен Коган. Предполагается, что уже через несколько месяцев в большинстве государств можно будет говорить о постепенном возвращении к нормальной жизни. В одной только России сделано 24 миллиона прививок, а в некоторых странах, таких как ОАЭ и Израиль, число вакцинированных превышает половину населения. Но даже ожидающийся в связи с этим рост потребления авиатоплива не приведет к росту цен на него — сыграют свою роль жесткая политика властей и ФАС относительно внутреннего рынка.

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Наращивание объемов топлива позволит избежать возможного дефицита при сбоях в поставках. Как полагает Коган, примером такой чрезвычайной ситуации стала для ФАС кибератака на трубопровод Pipeline Colonial в США. Тогда сразу несколько штатов объявили чрезвычайное положение из-за нехватки топлива, поскольку Pipeline Colonial обеспечивал около 70% поставок на юго-востоке страны. А кроме форс-мажоров есть и сезонный спрос, который с наступлением теплой погоды будет расти, и проблема нехватки объемов для внутреннего рынка из-за более выгодного экспорта.

Таким образом, в условиях, когда власть стремится остановить рост цен на топливо, рекомендация пополнить запасы почти до 2 млн тонн к июню выглядит вполне логично, заключает эксперт. И пока у ФАС все получается: стоимость литра АИ-95 никак не пробьет 50 рублей, АИ-92 с апреля стоит на отметке в 45 рублей, а дизель зафиксировался на 49,2 рубля. Так что какого-то масштабного подъема отпускной цены топлива ждать не стоит, полагает Михаил Коган.

Иной раз и убытки — позитив

Российский рынок авиаперевозок за 2020 год сократился почти вдвое, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Российские авиаперевозчики обслужили в прошлом году всего 69,2 млн пассажиров против 128 млн в 2019-м (в 2018 году было всего лишь на 10% меньше). Еще в начале 2020 года Минтранс прогнозировал рост рынка на 7—8%, но этому прогнозу не суждено было сбыться.

А вот 2021 год уже показывает позитивную динамику, и тому есть несколько причин, считает Жарский. Во-первых, еще во второй половине прошлого года начала восстанавливаться деловая активность. Во-вторых, справиться с ситуацией авиаперевозчикам помогла своевременная адаптация под новые условия: многие компании переориентировали международные рейсы на внутренние с основным акцентом на курорты Кубани и Крыма. В наибольшем выигрыше, кстати, оказались две российские авиакомпании — «Победа» и «Азимут», закрывшие 2020 год без убытков.

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Но все же говорить о полном восстановлении рынка пока рано, считает эксперт. Согласно ожиданиям Минтранса, в текущем году авиакомпании смогут перевезти не более 105 млн пассажиров — это более чем в полтора раза превышает результат 2020 года, но существенно не дотягивает до показателей 2019-го. Это означает, что даже при наиболее позитивном сценарии отступления коронавируса, российский внутренний рынок авиаперевозок не восстановится раньше 2022—23 года. Мировой рынок будет восстанавливаться еще медленнее в связи с разным уровнем ограничений в крупнейших городах и странах.

Если отталкиваться от прогнозов Международной организации гражданской авиации, то наиболее оптимистичным сценарием выхода отрасли из кризиса является восстановление до показателей 2019 года в 2023 году, говорит Жарский. Что касается текущего года, то глобальная индустрия авиаперевозок может закрыть его с общим объемом убытков в 47,7 млрд долларов, что против 126,4 млрд долларов убытков 2020-го уже выглядит достаточным позитивом.

Таким образом рекомендации ФАС топливным компаниям нарастить запасы авиакеросина, по мнению Жарского, своевременны и вполне объяснимы — в связи с достаточной активностью внутреннего рынка авиаперевозок и точечным открытием границ с некоторыми странами. Основными причинами возможного возникновения дефицита, которого стремится не допустить ФАС, эксперт считает начало летнего сезона и закрытие турецких курортов, способное спровоцировать дополнительный спрос на внутренние авиаперелеты.

В целом, реальных предпосылок для роста цен на авиатопливо сегодня не наблюдается, констатирует аналитик. Во всяком случае, не стоит ожидать их резкого скачка — рынок авиаперевозок сегодня по-прежнему уязвим из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса.