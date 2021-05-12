Commerzbank вернулся к прибыли

Второй по величине банк ФРГ Commerzbank отчитался о прибыли за I квартал 2021 года, повысив прогноз выручки благодаря хорошему комиссионному доходу от торговых операций.

Согласно отчёту этой кредитной организации, чистая прибыль банка в январе-марте составила 133 млн евро против убытка в размере 291 млн евро за аналогичный период 2020 года. При этом отмечается, что аналитики ожидали убытка на уровне 131 млн евро.

Теперь Commerzbank прогнозирует небольшой рост выручки в текущем году, тогда как ранее предполагалось незначительное снижение показателя. Сразу же после появления этих новостей, акции немецкого банка выросли на 7,5%, передаёт Investing.com.

Наша справка

Commerzbank – второй по величине банк ФРГ. По объёму активов входит топ-25 кредитных организаций Старого Света. Банк был основан 26 февраля 1870 года, его штаб-квартира располагается городе Франкфурт-на-Майне.

Почти 50 тыс. сотрудников обслуживают более 18 млн частных и 70 тыс. корпоративных клиентов в почти 50 странах мира. В Германии банк имеет около одной тысячи филиалов, за границей действует 20 оперативных филиалов.

Commerzbank одним из первых западных банков открыл представительство в России. В 1993 году Дрезднер Банк ЗАО, дочерний банк Дрезднер Банка АГ, начал свою работу в Санкт-Петербурге. В 1999 году в Москве лицензию на осуществление банковских операций получил 100%-ный дочерний банк Commerzbank – Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)». После слияния двух банков под торговой маркой Commerzbank в 2010 году в РФ продолжает свою деятельность АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» с головным офисом в Москве и Представительством в Санкт-Петербурге.

